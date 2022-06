Außenpolitik Ein Herz für Putin und andere Autokraten? Wie ein Scholz-Berater mit umstrittenen Äußerungen Kritik auslöst

Der Außenpolitik-Berater des Kanzlers, Jens Plötner, irritiert mit Aussagen zu Russland und China – und sorgt für Verstimmung im Weißen Haus.

Der Auftritt des außenpolitischen Kanzlerberaters bei der DGAP löste teils Erstaunen, teils Entsetzen aus. (Foto: picture alliance / NurPhoto) Jens Plötner

Berlin Rückblickend erscheint es, als habe Jens Plötner das Unheil geahnt. Dass die Veranstaltung „on the record“ sei, sein Redebeitrag also öffentlich werde, sei „irgendwie eine Drohung“, witzelte der außenpolitische Stratege von Bundeskanzler Olaf Scholz, als er am Montag bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) ans Podium trat. Es folgte ein kurzes, ironisches Lächeln.

„Zeitenwende in der Mache“, lautete der Titel der Diskussion, bei der Plötner die Außenpolitik der Bundesregierung erklären sollte. Doch das, was er auf dem Podium sagte, sorgte teils für Erstaunen, teils für Entsetzen.

So monierte Plötner, die Medien versteiften sich auf Panzerlieferungen, statt sich auf die künftigen Beziehungen zu Moskau zu fokussieren. „Mit 20 Mardern kann man viele Zeitungsseiten füllen, aber Artikel darüber, wie wird in Zukunft unser Verhältnis zu Russland sein, gibt’s jetzt irgendwie weniger“, sagte er flapsig.

