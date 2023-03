Außenpolitik Wie die Bundesforschungsministerin in Taiwan einen Eklat vermeiden will

Die FDP-Politikerin stellt bei ihrem Taiwanbesuch die Forschungskooperation in den Vordergrund. Das Land ist für die Hightech-Lieferketten wichtig. China protestiert.

Die Ministerin hält sich seit Dienstag als erstes Mitglied einer Bundesregierung seit mehr als einem Vierteljahrhundert in dem Land auf. (Foto: dpa) Bettina Stark-Watzinger in Taiwan

Berlin, Peking, Taipeh Der erste Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds in Taiwan nach 26 Jahren beginnt erstaunlich unspektakulär. Als Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Dienstag mit dem Linienflieger in Taipeh landet, erwartet sie kein roter Teppich; statt mit einer Limousine werden sie und ihre kleine Delegation in einem bunten Bus mit eingebauter Karaoke-Anlage abgeholt.

Die zurückhaltende Begrüßung passt zum gesamten Ton der Reise. Das Bundesforschungsministerium hatte den Termin nicht bekannt gegeben, auch das Programm wurde bis kurz vor Beginn unter Verschluss gehalten.

Immer wieder betont Stark-Watzinger in Taiwan, dass es ihr „um den fachlichen Austausch“ gehe. Das sei Sinn und Zweck dieser Reise, sagt sie den mitreisenden Journalisten.