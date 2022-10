Außenwirtschaftsrecht „Lex China“ – Koalition will Einflussnahme Pekings in Deutschland erschweren

Das Vordringen Chinas in sensible Wirtschaftsbereiche in Deutschland soll künftig erschwert werden. Eine entsprechende Initiative von Finanzminister Lindner stößt auf Zuspruch bei SPD und Grünen.

Der Bundesfinanzminister will die Einflussnahme Chinas in Deutschland begrenzen und startet eine Initiative zur Veränderung des Außenwirtschaftsrechts. (Foto: Reuters) Christian Lindner

Berlin Die Ampelkoalition will die gesetzlichen Vorgaben für ausländische Investitionen in sensible Technologiebereiche und kritische Infrastrukturen deutlich verschärfen. Die Vorkehrungen sollen insbesondere den chinesischen Einfluss in Deutschland begrenzen.

Peking wolle „Abhängigkeiten schaffen und Einfluss nehmen“, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Deshalb muss das Außenwirtschaftsrecht verändert werden. Das Finanzministerium hat dazu aus Anlass des Falls Cosco eine Initiative ergriffen.“ Details zu seiner Initiative nannte Lindner nicht.

Das Bundeskabinett hatte am vergangenen Mittwoch einen Einstieg der staatlichen chinesischen Reederei Cosco beim Hamburger Hafen teilweise untersagt. Demnach kann Cosco nur einen Anteil unterhalb von 25 Prozent an dem Containerterminal erwerben – statt wie geplant 35 Prozent. Viele Ressorts waren aber für eine vollständige Untersagung des Geschäfts – allen voran das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne).