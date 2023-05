 Autobahn GmbH: Chef Stephan Krenz erhält Aufhebungsvertrag

Die Autobahngesellschaft verliert den Geschäftsführer und zugleich die Finanz- und IT-Chefin. Nun muss der Aufsichtsrat schnell Nachfolger finden.

Der scheidende Geschäftsführer der Autobahngesellschaft, Stephan Krenz, wird keine Abfindung bekommen. (Foto: dpa) Autobahn

Berlin Der Geschäftsführer der bundeseigenen Autobahngesellschaft, Stephan Krenz, erhält einen Aufhebungsvertrag. Darauf hat sich der Aufsichtsrat am Donnerstagabend in einer Sondersitzung verständigt. Nach Informationen des Handelsblatts aus Aufsichtsratskreisen wird der 58-jährige Krenz demnach seine Position Ende Juni aufgeben und zuvor noch Resturlaub nehmen. Eine Abfindung, über die im Vorfeld spekuliert worden war, wird der Manager nicht erhalten.

Zugleich wird auch die Geschäftsführerin für Finanzen und IT, Anne Rethmann, ihr Amt zur Verfügung stellen. Sie werde „gegen Ende des Jahres“ ebenfalls wie Krenz „nach vier Jahren intensiver und herausfordernder Arbeit aus persönlichen Gründen“ das Unternehmen verlassen, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Oliver Luksic, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, der Belegschaft am Donnerstag in einem Brief mitgeteilt hat. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.