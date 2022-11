Autobahngesellschaft „Kein Licht am Ende des Tunnels“ – Frust bei Mitarbeitern der Autobahn GmbH

Die Angestellten der neuen Autobahngesellschaft beklagen Personalmangel und Überstunden, die Gewerkschaften schlagen Alarm. Die Lage gefährdet einen wichtigen Plan von Minister Volker Wissing.

Bei der Autobahngesellschaft des Bundes herrscht eine angespannte Personallage. (Foto: dpa) Bau einer Autobahnbrücke in Sachsen

Berlin Für Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gibt es angesichts des Fachkräftemangels keinen Zweifel: Jeden, der sich für einen Job rund um die Verkehrsinfrastruktur interessiert, muss der Staat „mit vielen ausgestreckten Händen empfangen“, erklärte Wissing kürzlich bei einem Fachkräftegipfel in seinem Ministerium. „Moderne Infrastrukturen sind auch Voraussetzung für Klimaschutz“, warb er gleich noch für die bundeseigenen Gesellschaften - sei es nun die Deutsche Bahn AG, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung - oder die Autobahn GmbH.

Von ausgestreckten Händen ist hingegen bei der neuen Autobahngesellschaft nicht die Rede. In einem Brandbrief an die drei Geschäftsführer beklagt der Gesamtbetriebsrat „überdurchschnittlich hohe Überstunden“ und „ausgereizte Gleitzeitstunden“. Die Vertreter der insgesamt mehr als 10.000 Mitarbeiter bemühen sogar den Hinweis „auf die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers“. Die Personalsituation müsse sich „drastisch und entscheidend verbessern“, heißt es. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.