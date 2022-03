Autofabrik in Grünheide Start der Tesla-Gigafactory entfacht neue Debatte über Genehmigungspraxis in Deutschland

Tesla-Chef Musk eröffnet heute seine erste europäische Autofabrik in Brandenburg – nach nur zwei Jahren Bauzeit. Wirtschaftsminister Habeck sieht das Tempo als Vorbild für andere Projekte.

Die fünfte große Tesla-Fabrik weltweit wurde in Rekordzeit von nur zwei Jahren errichtet. (Foto: dpa) Tesla-Fabrik

Berlin Am Rande von Berlin startet an diesem Dienstag die Mission Tesla: Die erste europäische Fabrik des US-Elektroautobauers in Grünheide wird mit viel Prominenz eröffnet.

Mit dabei sind neben Tesla-Chef Elon Musk Kanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Musk will persönlich die ersten Fahrzeuge des Model Y an Besitzer übergeben. Auf Twitter teilte Musk am Montagabend mit: „Wir freuen uns, .... die ersten Serienfahrzeuge von Giga Berlin-Brandenburg zu übergeben!“

Mit der Fabrik entstand nach nur zwei Jahren Bauzeit und vielen Vorabzulassungen bis zur endgültigen Genehmigung Anfang März ein neuer Automobilstandort im Osten Deutschlands. Das Projekt gilt als Vorzeigemodell – auch was die Bau- und Genehmigungszeit angeht.

Habeck sagte in Grünheide: „Diese kurze Zeit des Fabrikbaus kann natürlich ein bisschen auch eine Maßgabe sein für Tesla-Tempo auch in anderen Bereichen.“ Er arbeite daran 24 Stunden, sieben Tage die Woche.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen