Autofabrik in Grünheide Tesla-Gigafactory nach zwei Jahren Bauzeit gestartet – Scholz: „Deutschland kann schnell sein“

Tesla-Chef Musk hat seine erste europäische Autofabrik in Brandenburg eröffnet. Kanzler Scholz sieht das Tempo als Vorbild für andere Projekte.

Die fünfte große Tesla-Fabrik weltweit wurde in Rekordzeit von nur zwei Jahren errichtet. (Foto: dpa) Tesla-Fabrik

Berlin Am Rande von Berlin ist an diesem Dienstag die Mission Tesla gestartet: Die erste europäische Fabrik des US-Elektroautobauers in Brandenburg wurde mit viel Prominenz eröffnet.

Konzernchef Elon Musk kam nach Grünheide bei Berlin, um die ersten 30 Exemplare seines Model Y an die neuen Besitzer zu übergeben. Musk sagte, die Fabrik sei ein großer Schritt, um das Problem des Klimawandels zu lösen. Der 50-Jährige twitterte zudem „Danke Deutschland!!“ und versah seine Kurznachricht mit vier Bundesflaggen.

Zum Start des Werks lobten auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck die Sechs-Milliarden-Investition. „Deutschland kann schnell sein“, sagte Scholz. „Der Osten ist industriell vorne mit dabei.“