 Babyboomer: Im Öffentlichen Dienst werden 840.000 Fachkräfte fehlen

Neue Zahlen zeigen, wie sehr sich der Personalmangel des Staates zuspitzt. Es fehlen vor allem IT-Experten – keine gute Nachricht für die dringend benötigte Digitalisierung.

Der Staat wird es schwer haben, die Arbeitskräfte im Ruhestand zu ersetzen. Fotocredit: Marten Bjork on Unsplash Abschied vom Arbeitsplatz

Nur noch wenige Jahre, dann ist es so weit und die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer werden sich endgültig vom Arbeitsmarkt verabschieden. Wie es dann angesichts des Fachkräftemangels weitergeht, stellt für viele Betriebe eine große Herausforderung dar. Auch Deutschlands größter Arbeitgeber, der Staat, steuert auf ein massives Personaldefizit zu – mit Auswirkungen für alle Bürger und Unternehmen.

Wie groß diese Personallücke bis 2030 tatsächlich sein wird, legen jetzt neue Berechnungen der Beratungsgesellschaft McKinsey offen, die dem Handelsblatt vorliegen. Die Zahlen liefern einen Eindruck von der Herausforderung, vor der der deutsche Staatsapparat steht. Bis 2030 werden demnach etwa 840.000 Vollzeitfachkräfte im öffentlichen Dienst fehlen. Momentan sind es rund 360.000.

Besonders gravierend wird sich demnach der Mangel an IT-Fachkräften entwickeln. In dem Bereich, so die Studie, werden in sieben Jahren 140.000 Stellen unbesetzt sein. Bereits heute fehlen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene rund 39.000 Fachkräfte in Informatik- und IT-Berufen.