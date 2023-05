Baugenehmigungen Digitaler Bauantrag kommt bundesweit

Vielerorts müssen Bauanträge noch immer in Papierform eingereicht werden. Das soll sich nun ändern – und das Bauen schneller und günstiger werden.

Die Bundesbauministerin hat die Entwicklung des digitalen Bauantrags mit Bundesmitteln unterstützt. (Foto: Reuters) Klara Geywitz (SPD)

Berlin Jährlich werden in Deutschland etwa 220.000 Baugenehmigungen erteilt – meist noch immer auf Basis eines Papierantrags. Doch das soll sich nun ändern, denn die zentrale Plattform ist fertig, auf der künftig Bauanträge digital eingereicht werden können. Das teilte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am Montagabend in Berlin mit.

„Noch in diesem Jahr soll mehr als die Hälfte der Behörden das neue System nutzen“, sagte Geywitz. Das sei ein „Sprung nach vorn“, um die Baugenehmigungsverfahren schneller und einfacher zu machen. Der Bund habe dafür bislang 16,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Noch würden die am Computer erstellten Planungen ausgedruckt und die Anträge dann „in dicken Leitzordnern“ in die Ämter getragen, erklärte Geywitz. Künftig könnten Bauherren und ihre Architekten Unterlagen digital beim Amt hochladen. „Digital geht alles schneller“, sagte die SPD-Politikerin. Angesichts steigender Baukosten sei das Verfahren damit kostengünstiger.

851 Behörden bundesweit