Baulandstudie In Innenstädten gibt es eine Menge nicht genutzten Platz für Wohnungsbau

Die Bundesregierung will für 400.000 neue Wohnungen pro Jahr sorgen. Doch gibt es dafür überhaupt ausreichend Flächen? Die Antwort gibt die neue Baulandumfrage.

Auch in Ballungsräumen gibt es noch viel ungenutzte Baufläche, wie eine neue Studie zeigt. (Foto: dpa) Wohnungsbau in Berlin

Berlin Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP verspricht einen „Aufbruch in der Bau-, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik“. Wohnungen sind vor allem in Ballungsräumen Mangelware – ein Grund für steigende Preise und Mieten. Die Bundesregierung hat sich darum zum Ziel gesetzt, bis 2025 für jährlich 400.000 neue Wohnungen zu sorgen, 100.000 davon im geförderten öffentlichen Wohnungsbau.

Bislang waren es die bereits erteilten Baugenehmigungen, die Bundesbauministerin Klara Geywitz an die Umsetzbarkeit dieses Ziels glauben ließen. Jetzt kommt ein neues Argument dazu: die Verfügbarkeit von Bauland. „Wir haben Potenzial vom Norden bis in den Süden, vom Osten bis in den Westen“, sagte die SPD-Politikerin bei Vorstellung der Baulandstudie an diesem Dienstag.