Bauwirtschaft Bauministerin: Werden Marke von 400.000 Wohnungen verfehlen

Berlin Das räumte die SPD-Politikerin am Mittwoch bei der Regierungsbefragung vor dem Bundestag ein. „Die Rahmenbedingungen sind schwierig“, sagte sie.

Es gehe darum, die Kapazität auszuweiten. Selbst im Jahr 2021, als es noch keinen Krieg gegeben habe, die Zinsen historisch niedrig gewesen seien und „ganz, ganz viel Geld in die Neubauförderung gesteckt“ worden sei, sei das Neubauziel des damaligen Bauministers Horst Seehofer (CSU) von 375.000 Wohnungen mit weniger als 300.000 Wohnungen verfehlt worden.

„Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es in diesem Jahr mit den wesentlich schwierigeren Rahmenbedingungen zu einer sprunghaften Erhöhung von 25 Prozent der Baukapazitäten gekommen ist“, sagt Geywitz.

In der Bauwirtschaft wird bereits seit Monaten darauf verwiesen, dass die Zahl der fertiggestellten Wohnungen nicht steigen, sondern deutlich sinken wird. In diesem Jahr dürften es nach Einschätzung des Baugewerbes 280.000 Wohnungen sein, im kommenden Jahr nur noch etwa 245.000.

Zuletzt forderte Geywitz ein Umdenken beim Bau von Eigenheimen. Die SPD-Politikerin bezog sich auf eine frühere Aussage von ihr, dass es ökonomisch und ökologisch unsinnig sei, wenn jede Generation neben den einzelnen Häusern der Vorgängergeneration ihre eigenen baue.

„Mathematisch ist das ganz klar. Wenn wir jetzt noch drei, vier Generationen weiterdenken, können wir nicht alle nebeneinander diese Einfamilienhausgebiete haben“, sagte sie der „Augsburger Allgemeinen“.

„Darum müssen wir diesen Kreislauf der Nutzung der Häuser wieder in Gang kriegen und ganz viel in Sanierungsförderung stecken“, sagte sie der Zeitung. Man müsse ebenfalls darüber sprechen, „dass man, wenn man ein eigenes Haus haben will, auch mal schaut, was es schon im Bestand gibt“.

Ein Einfamilienhaus sei ein Lebensabschnittsgebäude. „Wir haben eine wunderbare Flächenauslastung von 150 Quadratmetern Einfamilienhaus, wenn Sie und Ihre Frau und Ihre drei Kinder da drin wohnen.“ Doch die Kinder zögen irgendwann aus und dann sei man zu zweit auf 150 Quadratmetern.

Geywitz sieht FDP bei Vorkaufsrecht in der Pflicht – die hat jedoch Bedenken

Über das kommunale Vorkaufsrecht auf dem Wohnungsmarkt gebe es innerhalb der Bundesregierung bisher keinen Konsens, räumt Geywitz ein.

Sie habe im April einen Gesetzentwurf dazu in die Ressortabstimmung gegeben, sagte die SPD-Politikerin. „Es gibt erheblichen Nachfragebedarf seitens des Justizministeriums insbesondere“, sagte Geywitz. „Wann wir da zu einer Einigung kommen, kann ich nicht abschätzen.“

Der Entwurf der Ministerin sieht vor, Städten und Gemeinden in sogenannten Milieuschutz-Gebieten ein umfassendes Vorkaufsrecht zu verschaffen, um Mieter etwa vor Luxussanierungen beim Wohnungsverkauf zu schützen.

Den Anstoß dafür gab ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im November 2022. Dies hatte die bisherige Praxis in vielen Gemeinden gestoppt, mit dem Vorkaufsrecht Bewohner eines Mietshauses vor der Verdrängung oder drastischen Mieterhöhungen zu schützen.

Die FDP hat Bedenken wegen des Eingriffs in die Eigentumsrechte.

Mehr: Ein Jahr Ampel-Koalition – Das ist die Bilanz der wichtigsten Minister