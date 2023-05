 BDI-Studie: Deutschland liegt bei der Innovationsfähigkeit hinter Belgien

Beamtenmentalität, Wissenschaft ohne Anschluss, alleingelassene Start-ups: Eine neue Studie des BDI belegt die technologische Stagnation Deutschlands. Dabei sind die Lösungen greifbar.

(Foto: Getty) Deutschland fällt im Innovationswettlauf zurück

Düsseldorf, Berlin Deutschland fällt im internationalen Innovationswettlauf zurück. Das belegt eine neue Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Beratung Roland Berger, die dem Handelsblatt vorab vorliegt.

In dem neuen Zahlenwerk belegt Deutschland bei der Innovationsfähigkeit nur den zehnten Platz – weit hinter Ländern wie der Schweiz, Singapur und Dänemark. Beim Hervorbringen von neuen Schlüsseltechnologien wie Computerchips oder Künstlicher Intelligenz ist Deutschland gar zurückgefallen.

Grund für Deutschlands Innovationsproblem ist aus Sicht von Expertinnen und Experten vor allem die mangelhafte Anbindung von Wissenschaftseinrichtungen an die Wirtschaft.

So zeigt die Studie, dass Universitäten und Unternehmen in Deutschland deutlich weniger gemeinsam forschen als in anderen Ländern. Außerdem investiert die Wirtschaft ihr Geld eher in die Weiterentwicklung bestehender Produkte anstatt in Zukunftstechnologien.

BDI-Studie: Deutschland fällt bei Innovationen international zurück

