Die deutsche Verwaltung wird von Juristen geprägt. Das verzögert die Modernisierung des Staates und führt zu Problemen beim neuen Digitalcheck für Gesetze.

Die Lehrpläne der Hochschulen für Verwaltungswissenschaften kommen von dem vorgesetzten Ministerium, womit Nichtjuristen oft ausgeschlossen bleiben. (Foto: imago images/Future Image) Die Justitia auf dem Römerberg in Frankfurt

Berlin Gerne hätte Julia Müller* ihre Digitalexpertise der deutschen Verwaltung zur Verfügung gestellt. Nach einem Bachelorabschluss in Wirtschaftsinformatik, einer Promotion in Betriebswirtschaftslehre und Arbeitserfahrung im Digitalbereich wollte sie ihr Wissen in einem bayerischen Ministerium einbringen. Doch ihre Bewerbung wurde nicht zugelassen, weil sie keinen Masterabschluss hatte.

Heute ist Müller stattdessen Professorin. „Ich hätte es sehr spannend gefunden, die Digitalisierung der Verwaltung mitzugestalten“, sagt Müller. Doch man ließ sie nicht.

Eigentlich hätten die deutschen Behörden digital versierte Menschen wie Müller nötig. Doch bei der Einstellung und Ausbildung neuer Kräfte folgt die Verwaltung weiterhin einer anderen Devise: Rechtswissenschaften gehen vor, Risikobereitschaft ist zweitrangig. Aber für eine erfolgreiche Digitalisierung braucht es laut Experten auch Risikobereitschaft und Expertise bei digitalen Abläufen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen