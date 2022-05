Bereinigungssitzung Ampelkoalition genehmigt sich fast 5300 neue Stellen

Der Haushalt 2022 steht. Die Eckdaten bleiben wie geplant, die Neuverschuldung liegt bei 138,94 Milliarden Euro. Doch ein tieferer Blick in das Finanztableau enthüllt interessante Details.

Die Ampel hat sich auf einen Haushalt verständigt. (Foto: imago images/photothek) Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner

Berlin So schnell war eine Koalition in den vergangenen Jahren mit dem umfangreichen Zahlenwerk selten fertig. Um 2.40 Uhr, nach nicht einmal 15 Stunden Verhandlungen, meldete die Ampel Vollzug: Der Haushalt 2022 steht. Die traditionelle Bereinigungssitzung, bei der Haushälter bis tief in die Nacht Feinarbeiten am Etat vornehmen, war beendet.

An den Rahmendaten des Haushalts ändert sich zwar wenig. Die Nettokreditaufnahme bleibt mit 138,94 Milliarden Euro exakt so hoch wie ursprünglich veranschlagt. Die Ausgaben steigen noch einmal um 11,9 Milliarden auf 495,8 Milliarden Euro.

Doch ein tieferer Blick in das Finanztableau zeigt: Hinter den großen Zahlen gab es doch größere Veränderungen. Und sie sagen einiges über die Politik der Ampelkoalition, das aktuelle Konjunkturklima und langfristige Ausgabetrends aus.