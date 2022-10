Der Bundesrechnungshof kritisiert das Auszahlungsverfahren und listet die Mängel detailliert auf. Teils verschafften sich Inhaber von Pflegeeinrichtungen den Bonus selbst.

Mit der Prämie sollten Pflegekräfte für ihre Arbeit während der Pandemie belohnt werden. (Foto: imago/photothek) Arbeit im Pflegeheim

Berlin Pflegekräfte in Kliniken und Altenheimen konnten sich 2020 auf eine Coronaprämie freuen. Bis zu 1000 Euro sollten Beschäftigte vom Bund erhalten und 500 zusätzlich von den Ländern – automatisch ausgezahlt vom Arbeitgeber.

Dazu ist es in vielen Fällen allerdings nie gekommen, wie aus einem Bericht des Bundesrechnungshofs von Oktober hervorgeht, der dem Handelsblatt vorliegt. Die Behörde prüfte die Auszahlung bei insgesamt 11.400 der rund 30.000 Pflegeeinrichtungen.

14,5 Prozent davon beantragten keinen Coronabonus. Die Quote sei „deutlich zu hoch“, kritisierte der Bundesrechnungshof in dem Bericht. Möglich sei, „dass insgesamt eine erhebliche Anzahl der Beschäftigten“ keine Prämie erhielt. In der Branche sind rund 1,2 Millionen Menschen beschäftigt.

Zudem beantragten „insbesondere im Pflegebereich Inhaber von Pflegeeinrichtungen Bundesmittel auch für sich selbst.“ Insgesamt sei das Verfahren „missbrauchs- und fehleranfällig“, die Kontrollmöglichkeiten „unzureichend“. Es sei zu befürchten, dass sich die Mängel bei der Auszahlung des Pflegebonus wiederholten.

