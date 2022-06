Bericht Fehlende Kita-Plätze und lange Wartelisten: „Befunde sind erschütternd“

Die Situation in Deutschlands Kitas sei „höchst angespannt“, warnt der Paritätische Gesamtverband. Die Fortführung des „Gute-Kita-Gesetzes“ steht auf der Kippe.

Nur ein sehr kleiner Teil der Kitas hatte zur Zeit der Umfrage noch freie Plätze oder keine Kinder auf einer Warteliste. Aber in 28 Prozent der Kindertageseinrichtungen warten 40 oder mehr Kinder auf einen Betreuungsplatz. (Foto: dpa) Kindertageseinrichtungen

Berlin Der Bedarf an Kitaplätzen ist noch immer sehr groß, vor allem in den westlichen Bundesländern. In Großstädten gibt es umfangreiche Wartelisten. Eltern müssen einen hohen Aufwand betreiben, um einen Betreuungsplatz zu erhalten. In jeder zweiten Kindertageseinrichtung verhindert der Fachkräftemangel eine größere Belegung und eine Verbesserung der Betreuungsquote.

Das sind die Befunde des aktuellen Kitaberichts des Paritätischen Gesamtverbands, der an diesem Montag veröffentlicht wurde. Basis ist eine Befragung, an der im vergangenen Jahr mehr als 1000 Kindertageseinrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet teilnahmen. Die Situation in Deutschlands Kitas ist demnach „höchst angespannt“. Defizite wurden in allen Bereichen der frühen Bildung, Erziehung und Betreuung festgestellt.

Konkret sind über zwei Drittel der befragten Erzieherinnen und Erzieher der Ansicht, dass das Angebot von Kitaplätzen für Kinder auf kommunaler Ebene unzureichend ist. 60 Prozent gehen davon aus, dass sie mit dem gegenwärtigen Personalschlüssel den Bedürfnissen der Kinder nicht gerecht werden können.