Berlin-Wahl CDU gewinnt deutlich, Grüne und SPD gleichauf

Berlin Die CDU hat die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gewonnen. Ersten Hochrechnungen zufolge kam sie auf 27,8 Prozent der Stimmen. Die SPD erreichte demnach 18,7 Prozent, die Grünen 18,7 Prozent, die Linke 12,1 Prozent, die AfD 9,0 Prozent und die FDP 4,6 Prozent. Auf sonstige Parteien entfielen 9,1 Prozent.

Für die CDU ist der aktuelle Stand ein Zugewinn von 9,8 Prozent im Vergleich zu 2021. Die SPD verliert moderat um 2,7 Prozent, die Grünen verlieren 0,2 Prozent. Bei der Linkspartei ist es ein Minus von 2,0 Prozent. Die AfD kann 1,0 Prozent hinzugewinnen, lag in Prognosen aber zuletzt weit höher. Die FDP verliert 2,5 Prozent und muss aufgrund der Fünf-Prozent-Hürde um den Einzug ins Abgeordnetenhaus bangen.

Bisher regiert eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken die Stadt, diese Koalition könnte sich fortsetzen. Unklar ist allerdings noch, ob die Grünen die SPD ebenfalls überholen können und wie sich dadurch die Machtansprüche verschieben. Der CDU dürften für eine Regentschaft trotz Wahlsieg die mehrheitsfähigen Koalitionsoptionen fehlen.

Als um 18 Uhr der Balken immer höher und höher schoss, war der Jubel in der Parteizentrale der Berliner CDU riesig. Die Christdemokraten hatten soeben nicht nur die SPD als stärkste Kraft in der Hauptstadt abgelöst und sich im Vergleich zur Wahl von 2021 von Platz drei auf eins vorgeschoben. Sie hatten einen Triumph zu feiern.

Klar und deutlich lag die CDU laut ersten Prognosen vor SPD und Grünen. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner kündigt rasche Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen an. „Wir werden zu Sondierungen einladen“, sagte er. Die Stadt verdiene jetzt wieder eine funktionierende Regierung.

Giffey: „Dieser Abend ist nicht leicht“

Und doch ist zweifelhaft, ob Wegner ins Rote Rathaus einziehen kann. Denn als wahrscheinlicher gilt, dass das Linksbündnis trotz der Wahlschlappen von SPD und Grünen weiterregiert. Die Frage ist allerdings, unter wem. „Dieser Abend ist nicht leicht“, räumte SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ein. Die Wahl sei ein „klares Zeichen, dass sich die Berliner Dinge anders wünschen“.

Nur gut 16 Monate nach der letzten Wahl waren 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner am Sonntag erneut aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. Das Berliner Verfassungsgericht hatte die Wahl im September 2021 wegen „schwerer systemischer Mängel“ und zahlreicher Wahlfehler für ungültig erklärt. Ein bis heute einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik.

„Dieser Abend ist nicht leicht.“ (Foto: Reuters) Franziska Giffey auf dem Weg ins TV-Studio

Als die Regierende Bürgermeisterin Giffey am Sonntagmittag in einer Schule in Berlin-Friedrichshain ihre Stimme abgab, sagte sie, sie wisse, dass sich die meisten Menschen wünschten, dass diese Wahl nicht erneut stattfinden müsse. Doch sie könne „die Fehler der Vergangenheit nicht ungeschehen machen“, so Giffey. Gleichzeitig gab sie sich zuversichtlich: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass die Sozialdemokraten alles getan haben, damit diese Wahl stattfinden kann.“

Wahlwiederholung lief störungsfrei

Tatsächlich lief die Wahl nach Einschätzung von Landeswahlleiter Stephan Bröchler dieses Mal ohne größere Pannen ab. „Es gibt immer mal kleinere Probleme, die auftauchen“, sagte Bröchler. So habe etwa eine Schaltung bei einer Telefonanlage nicht funktioniert. Dies habe der Anbieter aber in kurzer Zeit behoben. Zudem hätten sich mehr Wahlhelfer als erwartet coronabedingt krankgemeldet. „Das konnten wir aber ausgleichen.“

Allerdings fiel auch die Wahlbeteiligung dieses Mal deutlich geringer aus als im September 2021, als am gleichen Tag der Berlin-Wahl die Bundestagswahl stattfand. Damals gaben 75 Prozent aller Berliner ihre Stimme für die Wahl des neuen Abgeordnetenhauses ab. Dieses Mal ging nach ersten Schätzungen nur 63,5 Prozent wählen.

Die Kandidaten waren die gleichen wie bei der Wahl 2021. SPD-Spitzenkandidatin Giffey wollte das Rote Rathaus für die Sozialdemokraten verteidigen, ihre grüne Umweltministerin Bettina Jarasch sie als Bürgermeisterin ablösen und Linkspartei-Kultursenator Klaus Lederer in der Koalition aus SPD, Grünen und Linken bleiben. CDU-Spitzenkandidat Wegner wollte hingegen dem seit 2016 regierenden Linksbündnis ein Ende bereiten.

Die Christdemokraten sind erstmals seit zwei Jahrzehnten stärkste Partei in Berlin. (Foto: dpa) Wahlparty der CDU

Auch wenn Wegner mit seiner CDU triumphierte, schien am Sonntagabend fraglich, ob die Wiederholungswahl tatsächlich zu einem politischen Erdrutsch in Berlin geführt hat und die CDU erstmals seit 22 Jahren wieder den Bürgermeister stellt. Denn wenn es für das linke Lager eine Mehrheit und damit die Chance gibt, das Linksbündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei weiterzuführen, dürften die drei Parteien das tun, so die Erwartung vor der Wahl. Verluste hin oder her.

Das Problem der Berliner CDU: Den Christdemokraten drohen Koalitionsoptionen zu fehlen, wenn es für eine linke Mehrheit reicht. Die Hauptstadt tickt politisch links. Die Landesverbände von SPD und Grünen muten im Vergleich zu anderen Landesverbänden fast schon sozialistisch an, die Drähte zur Linkspartei sind trotz aller Spannungen eng.

SPD-Spitzenkandidatin Giffey hielt sich im Wahlkampf zwar alle Optionen offen. „Ich schließe nichts aus. Außer die AfD“, hatte sie erklärt und auch Kritik an den Koalitionspartnern geübt. SPD, Grüne und Linke hätten viele Dinge hinbekommen. „Trotzdem muss man sich die Themen anschauen, die künftig kommen: Wohnungsbau, Wirtschaftsentwicklung, innere Sicherheit und die soziale Stadt.“

Diese Äußerungen wurden als Fingerzeig verstanden, dass Giffey lieber ein Ampelbündnis mit Grünen und FDP schmieden will, sofern die Liberalen den Sprung ins Abgeordnetenhaus schaffen. Allerdings hatte sich Giffey auch 2021 offen für eine Ampelkoalition gezeigt, nach der Wahl aber auf ein Linksbündnis gesetzt. Grund dafür: Giffey konnte in ihrem eigenen Landesverband eine Ampel nicht durchsetzen. An dieser Gemengelage hat sich nichts geändert, die Linken wollen in Berlin unter sich bleiben.

Giffey waren auch die Hände gebunden, weil sie nicht unumstritten in den eigenen Reihen ist. Auf dem Landesparteitag im Juni 2022 erhielt sie bei der Wiederwahl als Landesvorsitzende gerade mal 58,9 Prozent, ein desaströses Ergebnis. Nur ein überraschend gutes Wahlergebnis hätte sie wohl in die Position gebracht, ihren Landesverband gefügiger zu machen. Doch das blieb am Sonntag aus.

Wer führt eine neue Koalition an?

Vielmehr muss Giffey aber schon wie 2021 bangen, ob ihre SPD überhaupt vor den Grünen liegt. Sollte die Öko-Partei an der SPD vorbeiziehen, könnte mit Jarasch erstmals eine Grünen-Politikerin ins Rote Rathaus einziehen. Allerdings hätte in dieser Konstellation auch die CDU vielleicht doch noch eine Chance. Unter Umständen könnte es dann die SPD vorziehen, Juniorpartner in einer Koalition unter der CDU zu sein als Juniorpartner unter einer grünen Bürgermeisterin, wurde vor der Wahl gemunkelt.

Die CDU wird nach Prognosen stärkste Kraft, die SPD mit Franziska Giffey könnte dennoch weiterregieren. (Foto: IMAGO/Stefan Zeitz) Wahlplakate in Berlin

Die Berlin-Wahl war die erste von vier Landtagswahlen in diesem Jahr. Große bundespolitische Bedeutung hat die Wahl aus Sicht der Wahlstrategen von CDU und SPD nicht, auch wegen der speziellen Umstände. Dennoch hatte die bundespolitische Prominenz Wahlkampf gemacht, um ihren Parteien Rückenwind für das Wahljahr zu verschaffen. Das ist insbesondere der FDP nicht gelungen. Sie erlebte in Berlin die fünfte Wahlschlappe in Folge. FDP-Chef Christian Lindner dürften daher einige ungemütliche Tage bevorstehen.

Die Christdemokraten sind das erste Mal seit rund 20 Jahren wieder stärkste politische Kraft in der Hauptstadt. CDU-Generalsekretär Mario Czaja erhob daher im Gespräch mit der ARD wie erwartet den Führungsanspruch für seine Partei: „Der Regierungsauftrag liegt bei Kai Wegner, die jetzige Regierung ist abgewählt.“

Franziska Giffey räumte ihre Wahlniederlage ein, vermied aber vorerst klare Ansagen zum weiteren Vorgehen oder persönlichen Konsequenzen. „Dieses Ergebnis zeigt, die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist“, sagte sie am Sonntagabend auf der SPD-Wahlparty in Berlin. „Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden.“

Das Ziel der SPD sei es gewesen, stärkste Kraft in der Landesregierung zu werden – und das sei es noch. Das bedeute, dass derjenige mit dem stärksten Wahlergebnis und „jeder, der in diesem Land regieren will“, eine stabile politische Mehrheit organisieren müsse. „Und das ist die Frage, die für uns jetzt relevant ist“, erklärte sie kryptisch.

