Beschäftigung Arbeitsmarkt tritt auf der Stelle: Zahl der Erwerbstätigen stagniert

Die wirtschaftlichen Krisen schlagen nun erstmals auf den Arbeitsmarkt durch. Die Zahl der Beschäftigten wächst erstmals seit 1,5 Jahren nicht mehr.

Der konjunkturelle Abschwung bremst auch den Arbeitsmarkt aus. (Foto: dpa) Mitarbeiter im VW-Werk Emden

Berlin Der deutsche Arbeitsmarkt tritt auf der Stelle. Im August stagnierte die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in der Bundesrepublik bei rund 45,4 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

„Damit ist die Erwerbstätigenzahl in saisonbereinigter Rechnung erstmals seit eineinhalb Jahren nicht weiter angewachsen.“ Bereinigt um jahreszeitliche Schwankungen gab es sogar einen minimalen Rückgang von 6000 (0,0 Prozent). In den Monaten April bis Juli habe es noch monatlich ein Plus von 34.000 bis zuletzt 20.000 Personen gegeben.

Auch nicht saisonbereinigt ging die Zahl der Erwerbstätigen im August zum Juli in ähnlichem Umfang zurück (minus 7000 Personen; 0,0 Prozent). Gegenüber dem August-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 hingegen gab es einen Anstieg von 22.000 Personen.

„Den bisherigen Beschäftigungshöchstwert in Deutschland markiert weiter der November 2019 mit 45,5 Millionen Erwerbstätigen.“ Die Bundesagentur für Arbeit legt am Vormittag die September-Daten für den Jobmarkt vor.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr: Firmen wollen weniger Mitarbeiter einstellen