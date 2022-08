Beschlussentwurf Stiko will vierte Impfung für Menschen ab 60 Jahren empfehlen – Jüngere profitieren „nicht nennenswert“

Berlin Die Ständige Impfkommission (Stiko) plant, die vierte Impfung allen Menschen im Alter von 60 bis 69 Jahren zu empfehlen. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Stiko zur Impfempfehlung hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Auch die „Bild“ hatte darüber berichtet. Das zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Beschlussentwurf äußern.

Die letzte Corona-Infektion oder die erste Auffrischimpfung müsse für eine vierte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegen, so die Bedingung. Die Stiko wurde in den vergangenen Wochen mehrfach dazu aufgefordert, ihre Empfehlung zu erweitern.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Sonntag, sie erwarte eine klare Empfehlung für das weitere Vorgehen. „Es wird eine vierte Impfung für die Bevölkerung praktisch nur geben, wenn es die Stiko-Empfehlung dafür gibt. Weil nur dann auch die Ärzte es umsetzen“.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wiederum forderte die Stiko mehrfach auf, eine Empfehlung für alle Altersgruppen auszusprechen, wann eine vierte Impfung sinnvoll sei.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Im Beschlussentwurf schreibt die Stiko lediglich, dass Menschen unter 60 Jahren „nach derzeitigem Kenntnisstand“ nicht nennenswert von einer vierten Impfung profitieren würden. Eine Ausnahme seien Personen im Alter ab fünf Jahren mit einem „erhöhten Risiko“ für einen schweren Krankheitsverlauf.

Um den optimalen Schutz in der Bevölkerung zu erreichen, solle laut Stiko zudem Mitte September mit einer Kampagne für die vierte Impfung begonnen werden. Empfohlen werde auch, nicht auf die angepassten Impfstoffe zu warten. Bislang empfiehlt die Stiko die vierte Impfung für Menschen ab 70 Jahren und Risikogruppen.

Die europäische Zulassung der Impfstoffe gegen die Omikron-Varianten BA.1 und BA.5 ist im September zu erwarten, wie Lauterbach sagte. Am 1. September stehe dies für BA.1 an und am 27. September für BA.5. Am jeweiligen darauffolgenden Tag könnten die Vakzine ausgeliefert werden. „Die Bundesregierung hat beide Impfstoffe in auskömmlicher Menge besorgt“, sagte Lauterbach.

Mehr: Vierte Impfung im Herbst: Wie Lauterbach für neue Corona-Wellen vorsorgen will