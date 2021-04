Bestbezahlte Berufe Das sind die bestbezahlten Jobs in Deutschland

In welchem Beruf fällt in Deutschland das Jahresgehalt am höchsten aus? Eine Studie zeigt, welche Fachkräfte 2020 hierzulande am besten bezahlt wurden.

Düsseldorf Noch gehören Chefärzte und Oberärzte zu den am besten bezahlten Berufsgruppen in Deutschland. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Onlineportals „Gehalt.de“. Dafür wurden insgesamt 220.500 Datensätze von berufstätigen Menschen in Deutschland ausgewertet. Doch neue Berufszweige drängen weiter vor. Entscheidend ist dabei die Personalverantwortung, das zeigt der „Gehaltsatlas 2021“. Die Daten beziehen sich dabei auf die höchsten Mediangehälter. Das bedeutet: Alle Gehälter werden miteinbezogen. Die höchsten Gehälter ergeben eine Spannbreite etwa von 75.000 bis 200.000 Euro pro Jahr. Liegen die Einkünfte über diesem Wert gehören sie zum höchsten Median. Diese Angabe ist genauer als der Durchschnittswert, weil so einzelne Ausreißer keinen Einfluss auf die Berechnung nehmen. So ergibt sich eine Reihenfolge der Berufe mit dem höchsten Jahresgehalt 2021. Das sind die bestbezahlten Berufe in Deutschland 2021 Platz 6 – IT-Leiter: 88.610 Euro image Interaktive Grafik: Hohe Bezahlung, gute Arbeitsmarktchancen – wie lukrativ ist welcher Beruf? Hohe Wertschätzung und Personalknappheit schlagen sich nicht immer in barer Münze nieder. In welchen Berufen sich gut verdienen lässt, zeigt eine Grafik des Instituts der deutschen Wirtschaft. IT-Leiter haben die Leitung, die Steuerung und die Kontrolle des Informationstechnischen-Teams eines Unternehmens. Zu ihren Tätigkeiten zählen also auch auch Planung, Implementierung und Optimierung der Hard- und Software sowie der Betriebsabläufe im Hinblick auf IT-Stabilität und Sicherheit. Sie müssen aber auch Koordinator, Berater, Verhandler, Konfliktmanager und Moderator ihrer Mitarbeiter sein. Das Mediangehalt eines IT-Leiters beläuft sich 2021 aktuell auf 88.610 Euro. Damit ist der Beruf des IT-Leiters der sechstbestbezahlte Beruf in Deutschland. Platz 5 – Kaufmännischer Leiter: 90.661 Euro Auf Platz 5 der bestbezahlte Berufe in Deutschland im Ranking 2021 liegt der Beruf des Kaufmännischen Leiters. Personen, die in diesem Bereich arbeiten koordinieren Aufgaben im Kaufmännischen Bereich eines Unternehmens. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Das grundsätzliche Ziel eines kaufmännischen Beraters ist es, finanzielle Erträge zu generieren und nach Gelegenheiten zu suchen, wie ein Unternehmens wachsen kann. Personen, die in diesem Bereich arbeiten, haben die Verantwortung über ein Team aus kaufmännischen Assistenten oder Vertrieblern. Diese führen seine entwickelten Wachstumsstrategien auf operativer Ebene aus. Neben Vertragsabschlüssen ist ein kaufmännischer Leiter aber auch für Verwaltungsaufgaben sowie Analysen von getätigten Verkäufen zuständig. Das Mediengehalt unter kaufmännischen Leitern liegt aktuell bei 90.661 Euro. Platz 4 – Regionalverkaufsleiter für Investitionsgüter: 90.812 Euro Dieses Berufsfeld landet mit einem Medianverdienst von 90.812 Euro im Jahr auf dem vierten Platz im aktuellen Ranking 2021. Zu den Aufgaben eines Regionalverkaufsleiters für Investitionsgüter gehört unter anderem die Organisation von regelmäßigen Geschäftsabläufen. Häufig sind diese Stellen in der Industrie zu finden. Diese Berufsgruppe trägt eine große Personalverantwortung, da sie oftmals für ein Team von mehreren Dutzend Mitarbeitern und mehrere Filialen eines Unternehmens verantwortlich ist. Zu weiteren Aufgaben eines Regionalverkaufsleiters gehört neben der Weiterentwicklung der Filialen auch die Personalplanung, die Personalauswahl, Einstellungen sowie die Weiterentwicklungen der Mitarbeiter. Platz 3 – Beschäftigte in der Vertriebssteuerung oder Verkaufsleitung: 94.796 Euro Top drei der bestbezahlten Berufe in Deutschland 2021 sind Beschäftigte in der Vertriebssteuerung sowie Verkaufsleiter. Personen, die in diesem Bereich arbeiten, übernehmen die Steuerung aller Vertriebs- und Verkaufsaktivitäten einer oder mehrerer Filialen eines Unternehmens. Verkaufsleiter erarbeiten Markt- und Absatzziele und führen Verkaufsaktionen durch. Diese Berufsgruppe nimmt innerhalb eines Unternehmens eine Schlüsselposition ein, da sie maßgeblich für den zu erzielenden Umsatz verantwortlich sind. Das Mediangehalt von Beschäftigten in der Vertriebssteuerung oder der Verkaufsleitung liegt aktuell bei 94.796 Euro. Platz 2 – Oberarzt: 121.748 Euro Auf dem zweiten Platz im Ranking der bestbezahlten Berufe liegt der Beruf des Oberarztes. In der Regel müssen Oberärzte eine Abteilung in einem Krankenhaus verantworten. Sie arbeiten aber unter der Verantwortung eines Chefarztes. Das Gehalt liegt bei 121.748 Euro pro Jahr. Platz 1 – Chefarzt/niedergelassener Arzt: 196.251 Euro Mit großem Vorsprung auf dem ersten Platz im Ranking der bestbezahlten Berufe in Deutschland im Jahr 2021 liegen Chefärzte und niedergelassene Ärzte. Diese Berufsgruppe erhält im Median einen jährlichen Verdienst von 196.251 Euro. Chefärzte sind verantwortlich für die medizinischen und strukturellen Abläufe in einer Klinik oder Abteilung einer Klinik. Zu den weiteren Aufgaben des Chefarztes gehört es, die Tätigkeit der Oberärzte zu überwachen und die mit ihnen gemeinsam die in Weiterbildung befindlichen Assistenzärzte anzuleiten. Niedergelassene Ärzte sind Ärzte, die die selbstständig, alleine oder zusammen mit weiteren Ärzten eine Praxis oder Gemeinschaftspraxis betreiben. Mehr: Das sind die reichsten Menschen im Jahr 2021 Die bestbezahlten Berufe in Deutschland 2021 in der aktuelle Tabelle Platz Beruf/Berufsgruppe Mediangehalt Durchschnitt 1. Chefarzt/niedergelassener Arzt 196.251 Euro 212.808 Euro 2. Oberarzt 121.748 Euro 129.697 Euro 3. Beschäftigte in der Vertriebssteuerung oder Verkaufsleitung 94.796 Euro 103.836 Euro 4. Regionalverkaufsleiter für Investitionsgüter 90.812 Euro 96.868 Euro 5. Kaufmännische Leiter 90.661 Euro 101.900 Euro 6. IT-Leiter 88.610 Euro 96.076 Euro Quelle: Gehalt.de si