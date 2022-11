Besuch in Asien Der Kanzler und sein Vize ringen um den China-Kurs – in Singapur überraschen sie

Olaf Scholz und Robert Habeck eint ein Ziel: Sie wollen neue Partner für die heimische Wirtschaft finden. Ihre Asienreise liefert neue Hinweise auf ihre Differenzen.

Robert Habeck und Olaf Scholz auf der Asien-Pazifik-Konferenz – getrennt nur durch Lawrence Wong, Singapurs Vizepremier. (Foto: dpa) Der Kanzler und sein Vize in Singapur

Singapur In Singapur wird traditionell eine Orchidee nach Staatsgästen benannt. Helmut Kohl hat eine bekommen, Angela Merkel, Nelson Mandela auch. Am Montag ist Olaf Scholz an der Reihe, sie wird auf den Namen „Renanthera Olaf Scholz“ getauft. „Ein schönes Rot“, sagt Scholz. „Erinnert mich an meine Partei.“

Am gleichen Tag geht Vizekanzler Robert Habeck – ebenfalls in Singapur – auf eine Bühne bei der Asien-Pazifik-Konferenz (APK) der deutschen Wirtschaft, setzt sich die Lesebrille auf und fängt ganz untypisch an, seine Rede monoton abzulesen. Man bekommt fast den Eindruck, als spräche der Kanzler.