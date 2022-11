Betriebsrente Chemie führt als erste Branche Modell der betrieblichen Altersvorsorge ein

Seit 2018 können Arbeitgeber laut Gesetz Betriebsrenten anbieten, ohne eine bestimmte Rentenhöhe garantieren zu müssen. Doch erst jetzt geht ein Modell der betrieblichen Altersvorsorge für eine ganze Branche an den Start.

In der Chemiebranche können Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig eine Betriebsrente anbieten, ohne für die Auszahlungsphase eine bestimmte Rentenhöhe garantieren zu müssen. (Foto: imago images/Rupert Oberhäuser) Chemielaborantin

Berlin Bei der Reform der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland ist der nächste Meilenstein erreicht. In der Chemiebranche können Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig eine Betriebsrente anbieten, ohne für die Auszahlungsphase eine bestimmte Rentenhöhe garantieren zu müssen. So sind auch Investments in renditeträchtigere Anlageformen wie beispielsweise Aktien möglich.

Damit wird das sogenannte Sozialpartnermodell aus dem 2018 in Kraft getretenen Betriebsrentenstärkungsgesetz erstmals bundesweit für eine ganze Branche umgesetzt. Die Finanzaufsicht Bafin hat grünes Licht für das Modell gegeben, auf das sich die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC bereits im Sommer in einer Tarifvereinbarung geeinigt hatten.

Betriebliche Altersvorsorge: Freigabe des Sozialpartnermodells