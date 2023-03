Bettina Stark-Watzinger Deutsche Forschungsministerin reist am Montag nach Taiwan

Die Ministerin will die Kooperation mit dem Land ausbauen. Der erste Besuch eines deutschen Regierungsmitglieds seit 26 Jahren dürfte zu Spannungen zwischen China und Deutschland führen.

Die Reise der Forschungsministerin ist nach eigenen Angaben inhaltlich getrieben. (Foto: dpa) Bettina Stark-Watzinger

Berlin Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) wird am Montag zu einem dreitägigen Besuch in Taiwan erwartet. Ziel der Reise sei es, die Kooperation mit Taiwan in Wissenschaft, Forschung und Bildung zu stärken und auszubauen, hieß es aus dem Bundesforschungsministerium. Taiwan sei Hochtechnologiestandort und insbesondere in der Entwicklung und Produktion von Halbleitern weltweit führend.

Innerhalb der Bundesregierung ist die Reise nach Informationen des Handelsblatts abgesprochen. Die sogenannte Ein-China-Politik Deutschlands beinhaltet, dass sieben Amtsträger der Bundesregierung nicht nach Taiwan reisen, darunter der Außenminister und der Kanzler. Andere Amtsträger, wie etwa auch die Forschungsministerin, gehören jedoch nicht zu diesen sieben.

Im Umfeld der Ministerin wurde betont, dass es sich bei dem Besuch nicht um ein reines Unterstützungssymbol für Taiwan handelt, sondern um eine Reise, die inhaltlich getrieben ist. Tatsächlich hat Stark-Watzinger ein strammes Programm vor sich.