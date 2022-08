Bezahlbarer Wohnungsbau Die Ampel-Illusion: Trotz Milliardenförderung sinkt die Zahl der Sozialwohnungen

Berlin Die Koalition hat sich vorgenommen, für jährlich 100.000 Sozialwohnungen im Jahr zu sorgen. Doch trotz gestiegener Fördermittel des Bundes kommt der soziale Wohnungsbau nicht voran. 2021 wurden nur knapp 21.500 neue Sozialwohnungen gebaut. Aufgrund auslaufender Preisbindungen sank die Gesamtzahl jedoch auf 1,1 Millionen bundesweit. Vor 20 Jahren lag der Bestand noch bei rund 2,6 Millionen Sozialwohnungen.

Jetzt schlägt das Verbändebündnis „Soziales Wohnen“ Alarm: Ohne weitere finanzielle Hilfen wird der soziale Wohnungsbau 2023 einen „radikalen Absturz“ erleben, so das Bündnis, in dem sich unter anderem der Deutsche Mieterbund und die IG Bau zusammengeschlossen haben. Bund und Länder müssten bereits für 2023 eine Förderung von mindestens 12,5 Milliarden Euro bereitstellen. Anders sei das von der Bundesregierung politisch gesteckte Ziel von 100.000 neu gebauten Sozialwohnungen pro Jahr nicht zu erreichen.

Die Forderung stellt bisherige Berechnungen in den Schatten: Noch im Januar, also vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hatte das Bündnis jährlich fünf Milliarden Euro an Subventionen gefordert.

Für die Förderung von sozialem Wohnraum sind eigentlich die Bundesländer zuständig. Allerdings kann ihnen der Bund zweckgebundene Finanzmittel gewähren. Für das laufende Jahr stellt die Bundesregierung zwei Milliarden Euro zur Verfügung.

Neben einer Milliarde für den sozialen Wohnungsbau kommt noch die sogenannte Klimamilliarde für die energetische Sanierung von Sozialwohnungen. Insgesamt sieht die Finanzplanung bis 2026 14,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau vor.

Bündnis kritisiert „Bau-Lethargie“

Für Bauministerin Klara Geywitz (SPD) steht das Thema ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. Fast mantrahaft wiederholt sie die Neubauziele bei jedem ihrer Auftritte. Derzeit diskutiert sie zusammen mit Vertretern von Ländern und Kommunen, Bau- und Wohnungswirtschaft, privaten Vermietern, Mieterverbänden, Gewerkschaften und Umweltorganisationen in einem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, wie mehr preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden kann.

Für die Bauministerins steht das Thema Sozialwohnungen ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. (Foto: Reuters) Klara Geywitz (SPD)

Es führe kein Weg daran vorbei, dass Bund und Länder für die Schaffung neuer Sozialwohnungen jedoch ab sofort deutlich tiefer in die Tasche greifen müssten als bislang, erklärt das Bündnis, das sich auf eine Sonderuntersuchung des Pestel-Instituts im Auftrag der Verbände bezieht: Die deutlich höhere staatliche Subvention – mit einer Fördersumme von mindestens 125.000 Euro je Sozialwohnung – sei notwendig, um vor allem Preissteigerungen sowie anziehende Bauzinsen aufzufangen. Ebenso um einer weiteren Verunsicherung des Marktes entgegenzutreten. Es komme darauf an, jetzt den von der „Bau-Lethargie“ besonders betroffenen sozialen Wohnungsbau neu zu beleben, heißt es bei dem Forschungsinstitut.

Selbst kommunale, genossenschaftliche und kirchliche Wohnungsunternehmen hätten den größten Teil ihrer Bauvorhaben gestoppt: „Fast alles, was noch in der Planung war, haben sie auf Eis gelegt“, sagt der Leiter des Pestel-Instituts, Matthias Günther.

Allein im vergangenen Jahr sei rein rechnerisch alle 19 Minuten eine Sozialwohnung vom Markt verschwunden: „Ihre Zahl sank um nahezu 27.400 auf nur noch 1.101.500 Sozialwohnungen bundesweit“, sagt Günther.

Günther plädiert dafür, die Länder stärker in die Pflicht zu nehmen und ihren Förderanteil beim sozialen Wohnungsbau zu erhöhen. Denn: „Bleibt es bei einem Länderanteil von lediglich 23 Prozent bei der Förderung, dann muss allein der Bund für seinen Haushalt 2023 – je nach Energiesparvariante – zwischen 9,6 und 11,7 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Vorausgesetzt, er hält an seiner selbst gesetzten Zielmarke von 100.000 neu gebauten Sozialwohnungen pro Jahr fest“, sagte Günther.

Der Bestand an Wohnungen im sozialen Wohnungsbau sinkt seit Jahren. (Foto: dpa) Bezahlbarer Wohnraum

Die Jahreszielmarke von 100.000 neu gebauten Sozialwohnungen, die sich die Bundesregierung zu Beginn der Wahlperiode – nämlich Ende letzten Jahres und damit vor der Krise – selbst gesteckt habe, drohe zur „Ampel-Illusion“ zu werden. „Um jetzt zu retten, was noch zu retten ist, muss der Bund alle Reserven mobilisieren“, mahnt der Wissenschaftler. Der soziale Wohnungsbau müsse in die Lage versetzt werden, die Kapazitäten aufzufangen, die der Wohnungsbau insgesamt nach und nach freisetze.

Preissteigerungen, Zinssteigerungen, Lieferengpässe

Steigende Preise bei Baustoffen und Bauland, anziehende Bauzinsen, drohende Lieferengpässe bei Baumaterial, dazu die generelle Ungewissheit einer Krise: Immer mehr private Bauherren, Wohnungsgesellschaften, Investoren und Projektentwickler ließen angefangene Baupläne wieder in den Schubladen verschwinden. „Das Bauklima ist so mies wie seit Jahren nicht mehr. Die Gefahr ist jetzt, dass der Bau Kapazitäten abbaut und dabei vor allem Fachkräfte verliert. Das wäre fatal. Denn wer einmal dem Bau den Rücken kehrt, kommt so schnell nicht wieder zurück“, erklärt Günther.

Steigende Preise bei Baustoffen und Bauland, anziehende Bauzinsen, drohende Lieferengpässe bei Baumaterial belasten das Bauklima. (Foto: dpa) Arbeitsmarkt

Zudem forderte er zwei Sonderbauprogramme, einerseits für den Umbau von Büros zu Wohnungen und für die Aufstockung von Dächern. Allein durch das Umbauen von Büroflächen, die durch das Etablieren vom Homeoffice nicht mehr benötigt würden, könnten bis zu 1,9 Millionen neue Wohnungen entstehen, meint das Pestel-Institut.

Auch die Dachaufstockung bei Wohnhäusern, die in der Nachkriegszeit bis zum Ende der 1990er-Jahre gebaut wurden, biete ein enormes Potenzial: Rund 1,5 Millionen neue Wohnungen seien allein hier durch On-Top-Etagen möglich, sagte Günther. „Beides, der Büroumbau und die Dachaufstockung, benötigt deutlich weniger Baumaterial und ist schon deshalb wesentlich günstiger als jeder Neubau.“

