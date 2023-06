 Bezahlung: Warum der Mindestlohn in 2024 nur auf 12,41 Euro erhöht wird

Erstmals fällt der Beschluss der Kommission zur Mindestlohnerhöhung nicht einstimmig. Die Gewerkschaften toben. Doch auch aus der Wirtschaft kommt Kritik.

Besonders in Dienstleistungsberufen und im Gastgewerbe sind viele Beschäftigte zum Mindestlohn angestellt. (Foto: dpa) Kellnerin

Berlin Nach über 13 Stunden stand der Beschluss der Mindestlohnkommission: Der gesetzliche Mindestlohn soll von aktuell zwölf Euro pro Stunde im Jahr 2024 auf 12,41 Euro und ein Jahr später auf 12,82 Euro angehoben werden. Von der Erhöhung dürften knapp sechs Millionen Beschäftigte profitieren.

Die Sitzung der Kommission war historisch, weil es erstmals keinen einstimmigen Beschluss gab. Am frühen Montagmorgen stimmten die Arbeitnehmervertreter gegen den Kompromissvorschlag, den die Kommissionsvorsitzende Christiane Schönefeld gemacht hatte. „Die Positionen lagen sehr weit auseinander“, sagte sie am Montagvormittag in Berlin.

Die Arbeitnehmerseite übte offene Kritik an der Entscheidung. Stefan Körzell, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), nannte den Vorschlag „beschämend“ und „vollkommen aberwitzig“. Trotz hoher Inflation werde bei den „finanziell Schwächsten“ gespart. Die Gewerkschaften hatten eine Erhöhung auf 13,50 Euro gefordert.