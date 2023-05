Bildung Hochschulen geben 1,3 Milliarden mehr für Energie aus – und sparen in der Forschung

Einer Schätzung zufolge zahlten die Hochschulen einen Milliardenbetrag wegen hoher Energiepreise. Erste private Hochschulen sehen bereits ihre Existenz bedroht.

Die deutschen Hochschulen mussten während des Winters deutlich mehr für Energie ausgeben. (Foto: dpa) Hörsaal der Universität zu Köln

Berlin Die drastisch gestiegenen Energiepreise haben auch die Kosten der Hochschulen erhöht: Während des zurückliegenden Winters gaben deutsche Universitäten und Fachhochschulen pro Student 347 Euro zusätzlich für Energie aus, zeigt eine Umfrage des Stifterverbands unter den Hochschulen. Die Extrakosten summieren sich der darauf aufbauenden Schätzung zufolge auf rund 1,3 Milliarden Euro.

Insgesamt lagen die Energiekosten im Jahr 2022 rund 14 Prozent über dem Vorjahreswert, heißt es im jüngsten Hochschulbarometer von Stifterverband und Heinz-Nixdorf-Stiftung.

Die Folge waren nicht nur kürzere Öffnungszeiten, etwa in Bibliotheken, und generell abgesenkte Temperaturen in Vorlesungen und Laboren. Die hohen Energiepreise bremsen auch die Forschung: Immerhin 13 Prozent der Hochschulen gaben an, sie hätten bereits die Nutzung energieintensiver Infrastrukturen in der Forschung reduziert. Unter den Universitäten tat dies sogar jede fünfte.