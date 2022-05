Bildungspolitik Start-ups aus der Ukraine zeigen Deutschland, wie digitaler Schulunterricht geht

Berlin Tausende Kinder und Jugendliche aus der Ukraine nehmen gerade trotz des Krieges am Schulunterricht teil. Und das sogar in vielen Fällen in ihren alten Klassenverbänden und mit den gewohnten Lehrkräften. Der Unterricht läuft online in Europa – und schafft das, was vielen Deutschen Schulen noch nicht gelingt.

Möglich ist das mithilfe von ukrainischer Educational Technology, kurz EdTechs, wie der Onlineschule Optima, den Onlineschulbüchern von Skhola oder den Lernplattformen Numo und EdEra. EdTechs fassen technologieorientierte Unternehmen und Start-ups zusammen, die Lösungen, Services und Produkte im Bereich der Lern- und Bildungsanwendungen anbieten.

Die Ukraine ist Deutschland bei der Integration von digitalen Lösungen im Bildungssektor einiges voraus. Aber auch deutsche Bildungs-Start-ups haben Initiativen gestartet. Es gibt nur ein Problem, wie Mike Shangkuan, CEO der Onlinesprachschule Lingoda sagt: Von politischer Seite werde das Potenzial noch nicht ausgeschöpft.

Mehr als hunderttausend schulpflichtige Kinder sind seit Beginn des Kriegs aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Dies meldete die Kultusministerkonferenz (KMK). Das stellt die Länder und Schulen vor große Herausforderungen, denn es herrscht seit Jahren Lehrermangel. Bisher geht die KMK von knapp 24.000 fehlenden Lehrerinnen und Lehrern bis zum Jahr 2035 aus.

Um die Integration der ukrainischen Geflüchteten trotz Lehrermangel zu ermöglichen, wollen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die Präsidentin der KMK, Karin Prien (CDU), nicht nur ukrainische Lehrkräfte einbinden, sondern es sollten auch „digitale Formate aus der Ukraine genutzt werden“.

Olga Filipova ist Co-Gründerin von EdEra. Sie weiß: „Vor Corona hat die ukrainische Regierung bereits damit begonnen, digitale und E-Learning-Initiativen in der Ukraine zu unterstützen.“ Denn das Bildungsministerium der Ukraine fördert viele der EdTechs auch finanziell.

Keine staatliche Förderung von Bildungs-Start-ups geplant

Zwar wäre der Fortschritt in der Digitalisierung durch die Pandemie auch in der Ukraine beträchtlich gewesen, so Filipova, doch wäre die Umstellung des Unterrichts von analog auf digital nicht möglich gewesen, wenn das Bildungsministerium nicht schon lange die Digitalisierung in den Schulen und Universitäten vorangetrieben hätte.

Stephan Bayer, Gründer von Sofatutor, ist beeindruckt von der Schnelligkeit der Umstellung: „Während wir noch darüber diskutieren, warum das Geld vom Digitalpakt nicht abgerufen wird, baut man woanders digitale Schulen in wenigen Tagen auf.“

Mithilfe von EdTechs können geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine zum Teil noch in ihren alten Klassenverbänden am Unterricht teilnehmen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Zerstörtes Klassenzimmer

Eine direkte Förderung von Bildungs-Start-ups aus den Bildungsministerien lehnt der Gründer aber ab: „Bei finanzieller Förderung vom Gesetzgeber besteht die Gefahr, dass man schnell beim ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban landet. Der hat die Schulbuchverlage verstaatlicht und bestimmt jetzt die Inhalte.“

Eine gezielte Unterstützung von deutschen EdTechs ist auch vonseiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) nicht geplant. „Allerdings gehen wir davon aus, dass viele der vom BMBF geförderten Projekte sehr kurzfristig Angebote speziell für ukrainische Flüchtlinge ,draufsatteln‘“, heißt es in der Antwort des Ministeriums. „Das Erlernen der deutschen Sprache und die Integration in das deutsche Schulsystem“ müsse das verbindende Ziel all dieser Bemühungen sein, so Prien.

Neben Sofatutor haben auch Sprachschulen wie Babbel oder die Nachhilfeplattform Tutorspace Initiativen für ukrainische Geflüchtete gestartet. Und auch der Brockhaus hat seine deutsch-ukrainischen Lerninhalte digitalisiert und für geflüchtete Schüler in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kostenlos zugänglich gemacht.

Ein Beispiel, bei dem die Zusammenarbeit zwischen Politik und Bildungs-Start-ups bereits funktioniert, ist die Initiative „Speak & Code Academy“. Im Gegensatz zu vielen anderen Hilfsprogrammen, die für ukrainische Geflüchtete gestartet wurden, ist die Initiative aber keine reine gemeinnützige Initiative. Die Akademie wird von der Agentur für Arbeit finanziell gefördert und vereint die fachliche Ausbildung von angehenden Programmierern mit dem Erwerb sprachlicher Kenntnisse.

Unternehmen können helfen, gesellschaftliche Probleme zu lösen

Das Programm wurde von Lingoda in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Onlineuniversität Kiron Higher Education und der Programmierschule Le Wagon ins Leben gerufen. Mike Shangkuan ist der Meinung: „Unternehmen können ein starker Partner sein, um gesellschaftliche Probleme zu lösen.“

Eine gezielte Unterstützung von deutschen EdTechs ist vonseiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) nicht geplant. (Foto: dpa) Unterricht

Sie selbst hätten durch die langjährige Partnerschaft mit Kiron das Potenzial der zahlreichen Geflüchteten gesehen: „Auf der einen Seite haben wir Menschen, die sich auf der Flucht vor dem Krieg weiterentwickeln wollen. Und auf der anderen Seite haben wir den großen Fachkräftemangel in technischen Berufen.“ Das sei eine Chance, die genutzt werden müsse, so Shangkuan. Er denkt, dass die Speak & Code Academy Beispielcharakter für weitere Initiativen hat.

Die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Ria Schröder, sieht im deutschen Bildungs- und Ausbildungssystem insgesamt noch Nachholbedarf bei der Integration digitaler Lösungen: „Digitalisierung muss ein langfristiges Konzept sein. Das darf nicht nach einer Krise wieder verpuffen.“

Sie will von staatlicher Seite nicht in den Wettbewerb eingreifen, der sich auf dem Bildungsmarkt gerade erst entwickelt: „Sinnvoll wäre es, Anreize zu setzen und so insgesamt diese Start-up-Landschaft zu fördern.“

Das soll auch durch die Einbindung digitaler Konzepte in Unterricht und Ausbildung geschehen. Dazu brauche es jedoch eine „neue Form der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Schulträgern“.

