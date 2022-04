Binnenschifffahrt Wissing will Wasserstraßen nicht mehr ausbauen

Die Ampelkoalition will das Binnenschiff fördern und Schleusen ausbauen. Nun stoppt Minister Wissing aber das Vorhaben, die Neckarschleusen zu verlängern.

Der Bundesverkehrsminister will Infrastrukturziele „neu justieren“. (Foto: Reuters) Volker Wissing

Berlin Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stellt sich gegen ein zentrales Vorhaben der Ampelkoalition: Die Sanierung und den Ausbau der Schleusen auf den Binnenwasserstraßen. In einem Brief an den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der dem Handelsblatt vorliegt, kündigt Wissing an, die Verlängerung der 27 Neckarschleusen nicht weiter verfolgen zu wollen: Es gebe Anlass, „die Infrastrukturziele neu zu justieren“, schrieb Wissing.

Als Grund nennt er die Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau. Diese würden angesichts des schlechten Zustands, in dem sich die Schleusen und Wehre befänden, zu lange dauern.

„Die Dringlichkeit der notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen erfordert ihre Entkopplung von den planfeststellungspflichtigen und im Hinblick auf die Dauer der Genehmigungsverfahren zeitintensiven Ausbauvorhaben, um die Betriebssicherheit des Neckars weiterhin zu gewährleisten“, schrieb Wissing seinem Kollegen und fügte an: „Zugleich sind die zur Verfügung stehenden Ressourcen begrenzt.“