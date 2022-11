Blackout, Lockdown oder Hochwasser: Im Katastrophenfall hilft ein Notvorrat. Denn Lebensmittel können knapp werden oder Sie müssen tagelang zuhause bleiben. Eine Checkliste.

Für Katastrophen wie einen Blackout empfehlen Behörden, einen Notvorrat an Lebensmitteln für zehn Tage anzulegen (Foto: dpa). Notvorrat

Ein Blackout gilt in Deutschland zwar als unwahrscheinlich. Katastrophen treffen jedoch oft unerwartet ein. Hochwasser, Virus-Pandemien und Waldbrände legen ganze Landstriche lahm. Aber auch ein regionaler Starkregen, ein schwerer Sturm, in der Folge ein Stromausfall oder Hausbrand können bei jedem Menschen eine persönliche Katastrophe auslösen.

Bürger müssen dann flüchten oder sind gezwungen, zuhause auszuharren. Solche Notsituationen überfordern schnell. Ein gewisse Vorbereitung bietet dann zumindest grundlegenden Schutz und sichert das Überleben. Vor allem das Anlegen eines Notvorrats kann für den Katastrophenfall sinnvoll sein.

Blackout: Was sollte man bei Stromausfall zuhause haben?

Dazu ruft auch die Bundesregierung auf. „Wenn tatsächlich mal länger der Strom ausfällt oder das tägliche Leben auf andere Art und Weise eingeschränkt wird, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Notvorrat zu Hause zu haben“, sagte Nancy Faeser (SPD) im Interview. Die Bundesinnenministerin empfiehlt eine Checkliste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

„Ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können“, heißt es im Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen der Behörde. Die Checkliste selbst können Sie hier herunterladen. Das Wesentliche daraus für Sie im Überblick:

Stromausfall: Das brauchen Sie für Tage ohne Strom

Um für einen Stromausfall und den Ausfall von Gas gewappnet zu sein, empfiehlt die Katastrophenschutzbehörde, folgende Gegenstände im Haus oder in der Wohnung bereitzuhalten:

Kerzen

Teelichter

Streichhölzer

Feuerzeug

Taschenlampe

Reservebatterien

Campingkocher oder Spirituskocher mit Brennmaterial

Heizgelegenheit

Brennstoffe

Das BBK rät zudem zu einem batteriebetriebenen Rundfunkgerät inklusive Reservebatterien oder einem Kurbelradio. So können Sie sich auch bei Ausfall von Strom, Internet und Fernsehen zur Nachrichtenlage informieren.

Vorrat anlegen: Essen und Trinken für zehn Tage

Ein Beispiel für einen zehntägigen Grundvorrat an Lebensmittel für einen Menschen könnte laut BBK folgendermaßen aussehen:

Getränke: 2 Liter pro Tag, 20 Liter insgesamt

2 Liter pro Tag, 20 Liter insgesamt Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis: 3,5 Kilo

3,5 Kilo Gemüse, Hülsenfrüchte: 4 Kilo

4 Kilo Obst, Nüsse: 2,5 Kilo

2,5 Kilo Milch, Milchprodukte: 2,6 Kilo

2,6 Kilo Fisch, Fleisch, Eier beziehungsweise Volleipulver: 1,5 Kilo

1,5 Kilo Fette, Öle: 0,375 Kilo

Das Beispiel eines Notvorrats entspricht circa 2200 Kilokalorien pro Tag. Es deckt dem BBK zufolge im Regelfall den Gesamtenergiebedarf eines Menschen ab. Bürger sollten bei der Planung auch persönliche Vorlieben, Diätvorschriften und Allergien berücksichtigen.

Hygieneartikel: Was ist für Sauberkeit und Hygiene nötig?

An Hygieneartikeln empfiehlt das BBK Bürgern und Bürgerinnen einen Grundstock an folgenden Produkten. Sie gewährleisten ein Mindestmaß an Sauberkeit in den eigenen vier Wänden.

Seife

Waschmittel

Zahnbürste, Zahnpasta

Einweggeschirr und Besteck

Küchenpapier

Toilettenpapier

Müllbeutel

Campingtoilette inklusive Ersatzbeutel

Haushaltshandschuhe

Desinfektionsmittel für Flächen

Schmierseife

Hausapotheke: Was Sie für die Erste Hilfe benötigen

Ihre Hausapotheke sollte dem BBK zufolge diese Produkte umfassen, um für den medizinischen Notfall zu Hause gerüstet zu sein.

DIN-Verbandskasten

vom Arzt verordnete Medikamente

Schmerzmittel

Hautdesinfektionsmittel

Wunddesinfektionsmittel

Mittel gegen Erkältungskrankheiten

Fieberthermometer

Mittel gegen Durchfall

Insektenstichsalbe und Sonnenbrandsalbe

Splitterpinzette

Brandschutz: Was Sie gegen Feuer zu Hause haben sollten

Zu dieser Ausrüstung rät das BBK, um bei einem Feuer, etwa einem Hausbrand, reagieren zu können.

Feuerlöscher

Löschspray

Rauchmelder

Gartenschlauch oder Autowaschschlauch

Behälter für Löschwasser

Wassereimer

Kübelspritze oder Einstellspritze

Notgepäck: Griffbereite Ausrüstung für den Katastrophenfall

Wenn es brennt müssen Sie schnell Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen. Auch wenn Sie etwa Sicherheitskräfte wegen einem Gasleck oder Hochwasser evakuieren, ist wenig Zeit zum Packen. Das BBK empfiehlt deshalb, ein Notgepäck mit folgender Kleidung und Ausrüstung griffbereit zu halten.

persönliche Medikamente

behelfsmäßige Schutzkleidung

Wolldecke, Schlafsack

Unterwäsche, Strümpfe

Gummistiefel, derbes Schuhwerk

Essgeschirr, Essbesteck, Thermoskanne, Becher

Material zur Wundversorgung

Dosenöffner und Taschenmesser

strapazierfähige, warme Kleidung

Taschenlampe

Kopfbedeckung, Schutzhelm

Schutzmaske, behelfsmäßiger Atemschutz

Arbeitshandschuhe

Fotoapparat oder Fotohandy

Das BBK rät zudem, Ihre wichtigsten Dokumente, also Pässe, Verträge und Zeugnisse, für den Ernstfall in einer Mappe zusammenzufassen. Falls Sie beispielsweise bei Hochwasser oder Feuer flüchten müssen, haben Sie oft wenig Zeit, die wesentlichen Unterlagen zusammenzusuchen und mitzunehmen. Machen Sie sich deshalb eine Liste, in der Sie festlegen, welche Dokumente unbedingt erforderlich sind. Ordnen Sie die Unterlagen zweckmäßig und lassen Sie, falls dafür nötig, auch beglaubigte Kopien anfertigen.

Notvorräte spielen auch für den Zivilschutz durch den Bund eine Rolle. Innenministerin Nancy Faeser betonte im Handelsblatt-Interview die Bedeutung: „Wir müssen hier auf die Höhe der Zeit kommen, um die vielfältigen Krisen – Pandemien, Klimafolgen, Kriegsgefahren – zu bewältigen.“

Es müsse geprüft werden, welche Schutzvorkehrungen notwendig seien. Das betreffe nicht nur technische Fragen, „sondern auch Vorräte für Lebensmittel, Medikamente oder Sanitätsmaterialien“.

