Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes, über den Spionagefall Carsten L., Kritik an seiner Behörde, den Umgang mit China – und die Frage, ob man sich Tiktok installieren sollte.

Bruno Kahl ist seit 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes. (Foto: imago/photothek) Bruno Kahl

Berlin Herr Kahl, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist der Bundesnachrichtendienst gefragt wie lange nicht mehr. Wie schwerwiegend muss ein Ereignis dieser Tage sein, damit Ihre Leute Sie nachts aus dem Bett klingeln dürfen?

Wenn etwas Kriegsentscheidendes passiert, können meine Leute mich natürlich jederzeit erreichen. Das Kanzleramt wird aber über unsere Erkenntnisse informiert, unabhängig davon, ob der BND-Präsident gerade schläft oder nicht.

War das beim Aufstand von Söldner-Chef Prigoschin in Russland der Fall?

Das ging ja schon in den Abendstunden los. So früh gehe ich nicht ins Bett.

