Brände auf Rhodos und Euböa Griechischen Ferieninseln stehen zwei Tage Extremhitze bevor

Die Waldbrände auf Rhodos und Euböa dauern an. Sechs Dörfer nördlich und westlich von Lindos sind bedroht. Die Temperaturen sollen am Mittwoch auf über 46 Grad steigen.

Athen Starke Winde fachen weiterhin die Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel Rhodos an. Sechs Dörfer nördlich und westlich der antiken Stätte von Lindos sind bedroht. Mit dem ersten Tageslicht wurden erneut Löschflugzeuge und -helikopter eingesetzt, um die Flammen in den Griff zu bekommen, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. „Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der drehenden Winde sehr schwierig“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk.

Auch auf der Insel Euböa im Nordosten Athens toben rund um die Hafenstadt Karystos Brände, die Dörfer bedrohen.

Brände: Warnung vor extremer Hitze