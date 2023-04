Brandenburg Bildungsministerin Britta Ernst tritt zurück

Mehr als fünf Jahre war Britta Ernst Bildungsministerin in Brandenburg. Zuletzt wuchs die Kritik an ihr – jetzt zieht die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz Konsequenzen.

Im vergangenen Sommer begrüßte Ernst mit ihrem Ehemann auf dem G7-Gipfel im bayerischen Elmau die Staats- und Regierungschefs und absolvierte danach das Programm für die Ehepartner. (Foto: dpa) Olaf Scholz und Ehefrau Britta Ernst

Potsdam Der Widerstand war zu groß. Eltern, Lehrerverbände, selbst Parteifreunde machten gegen die Pläne von Britta Ernst zu Personalumschichtungen an den Schulen mobil. Am Montag gab die 62-jährige SPD-Politikerin auf und reichte ihren Rücktritt als Brandenburger Bildungsministerin ein.

Ernst ist Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und eine der bekanntesten Bildungspolitikerinnen des Landes. In Brandenburg war sie seit Herbst 2017 Bildungsministerin und zuvor drei Jahre in Schleswig-Holstein. Im Jahr 2021, als die Coronapandemie an den Schulen für Ausnahmezustände sorgte, war Ernst Präsidentin der Kultusministerkonferenz.

In der Brandenburger Landespolitik stand Ernst seit Wochen unter Druck. Sie wollte 200 Lehrer-Planstellen in Stellen für Verwaltungsfachkräfte und Schulsozialarbeiter umwidmen. Das sorgte nicht nur bei Schulen und Eltern für Aufruhr, sondern stieß auch innerhalb der Koalition aus SPD, CDU und Grünen auf Widerstand.