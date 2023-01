Braunkohleabbau Aktivisten sammeln sich vor Lützerath – Polizei bereitet Großeinsatz vor

Der Energiekonzern RWE will das Dorf abreißen, um Kohle abzubauen. Doch zuvor müssten die Demonstranten weichen. Unterstützung erwarten die auch von Luisa Neubauer

Düsseldorf Wenige Tage vor einer geplanten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich ein heftiger Konflikt ab. Der Energiekonzern RWE will Lützerath abreißen, um seinen Braunkohletagebau Garzweiler auf das Gebiet des Dorfes auszuweiten und mehr Kohle zu fördern. Klimaaktivisten kritisieren das und wollen massiven Widerstand leisten. Dazu haben sie einen „Dorfspaziergang“ angekündigt, zu dem auch Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin Luisa Neubauer erwartet wird.

Eine Sprecherin der „Initiative Lützerath“ sagte am Sonntag: „Wir hoffen, dass wir Lützerath sechs Wochen lang halten können.“ Derzeit befänden sich 700 Menschen in dem aus wenigen Häusern bestehenden Weiler, der zu der Stadt Erkelenz gehört.

Geplant seien unter anderem Sitzblockaden sowie die Besetzung von Baumhäusern und Hütten. Klimaaktivistin Neubauer sagte der Deutschen Presse-Agentur: „In Lützerath ist die Grenze des Weiter-so erreicht. Die Politik traut sich noch nicht, das anzuerkennen, aber die Zivilgesellschaft schon.“

Die Polizei bereitet sich auf einen möglichen Großeinsatz im Zuge der anstehenden Räumung von Lützerath vor. Die Bundespolizei und fast alle Bundesländer schicken wohl Einsatzkräfte zu der rheinischen Ortschaft. Das berichtete am Sonntag der „Spiegel“ mit Verweis auf interne Berichte des nordrhein-westfälischen Innenministeriums und des Polizeipräsidiums Aachen. Trotz der deutschlandweiten Unterstützung hieße es in einem der Berichte, dass „die angebotenen Kräfte“ den Bedarf bislang „nicht vollständig“ abdeckten.

Dass Lützerath den Braunkohlebaggern weichen soll, hat RWE-Chef Markus Krebber im vergangenen Oktober gemeinsam mit dem grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der grünen NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur endgültig beschlossen.

Aktivisten reisen mit Shuttlebussen zu Großdemo am Samstag an

Teil der im Oktober getroffenen Vereinbarungen ist auch, dass RWE zwei Kohlekraftwerksblöcke bis März 2024 weiterlaufen lassen soll, die eigentlich Ende 2022 vom Netz gehen sollten. Dadurch soll weniger Gas für Gaskraftwerke verbraucht und die durch ausbleibendes russisches Pipelinegas verursachte Gasknappheit gelindert werden. Im Gegenzug hat RWE zugestimmt, bereits bis 2030 statt bis 2038 vollständig aus der Kohleverstromung auszusteigen.

In den sozialen Netzwerken riefen Initiativen unter anderem mit dem Hashtag #LuetzerathUnraeumbar dazu auf, sich am Widerstand gegen die Räumung zu beteiligen. (Foto: IMAGO/aal.photo) Demonstration gegen die Räumung

Neu ist der Plan, Lützerath abzureißen, allerdings nicht. Die Ortschaft liegt unmittelbar an der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler. Die Umsiedlung der Bewohner begann bereits im Jahr 2000, mittlerweile leben nur noch Klimaaktivisten in dem Weiler.

Nach dem Willen der Behörden müssen sie allerdings bald weichen. Der Landkreis Heinsberg, zu dem Lützerath gehört, hat am 20. Dezember 2022 eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Betreten des Ortes und von dessen Zufahrtsstraßen untersagt. Ab dem 10. Januar, also ab Dienstag, müssen Personen demnach bei Verstößen mit „der Ergreifung von Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung durch Ausübung von unmittelbarem Zwang“ rechnen.

Ein Eilantrag der Klimaaktivisten gegen das Aufenthaltsverbot wurde am vergangenen Donnerstag vom Verwaltungsgericht Aachen abgelehnt, das Verbot als „voraussichtlich rechtmäßig“ eingestuft. Die Aktivisten haben sich dagegen beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen beschwert. Das will aber nicht vor Montag entscheiden und teilte mit, die Beschwerde habe keine aufschiebende Wirkung auf das Aufenthaltsverbot.

Die NRW-Polizei bekommt für die anstehende Räumung bekommt von Einsatzkräften aus dem gesamten Bundesgebiet Hilfe, wie der „Spiegel“ berichtet. (Foto: dpa) Polizei und Aktivisten in Lützerath

Einige Klimaschützer sind dennoch entschlossen, die Räumung zu verhindern. Am Wochenende betonierten Aktivisten Gasflaschen in die Fahrbahnen vor Lützerath ein, um diese unpassierbar zu machen.

Proteste sind darüber hinaus von mehreren Seiten geplant. Am kommenden Samstag, den 14. Januar, soll es eine Großdemonstration in Lützerath geben. Klimaaktivisten rechnen damit, dass dafür Tausende Teilnehmer anreisen. Bereits am Samstag brachten Shuttlebusse zahlreiche Menschen von nahegelegenen Bahnhöfen nach Lützerath und zu einem Camp auf einem Feld im benachbarten Stadtteil Keyenberg.

RWE sagt, die Räumung von Lützerath sei nötig, um die Energieversorgung sicherzustellen. Das Unternehmen sowie die Bundesregierung und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen argumentieren, dass durch den Kohleausstieg bis 2030 immerhin große Mengen Braunkohle im Boden bleiben. Der Tagebau Garzweiler hat insgesamt eine Genehmigung, 560 Millionen Tonnen Kohle abzubauen. Durch den früheren Kohleausstieg bleibt wohl die Hälfte davon im Boden.

Umweltorganisationen wie Greenpeace hingegen sehen durch die Ausweitung von Garzweiler die deutschen Klimaziele gefährdet.

Mit Agenturmaterial.

