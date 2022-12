Brief an die EU-Kommission Bundeswirtschaftsministerium wirft Twitter Willkür vor und fordert schärfere EU-Regulierung

Das Wirtschaftsministerium sieht das Geschäftsgebaren von Elon Musk bei Twitter als Demokratierisiko. Nun soll die EU-Kommission eingreifen.

Der Tech-Milliardär Elon Musk hatte Twitter im Oktober gemeinsam mit anderen Investoren übernommen. Danach hat er mehrere umstrittene Änderungen vorgenommen. (Foto: Reuters) Twitter-Profil von Elon Musk

Berlin Seit fast zwei Monaten ist Elon Musk nun im Besitz von Twitter. Im Oktober übernahm der Tech-Milliardär für rund 44 Milliarden Dollar den Kurznachrichtendienst und traf seither eine Reihe umstrittener Entscheidungen. Das Bundeswirtschaftsministerium ist deswegen alarmiert. In einem Brief an die EU-Kommission, der dem Handelsblatt vorliegt, bringt Staatssekretär Sven Giegold schärfere Auflagen für Twitter ins Spiel.

Mit „großer Sorge“ habe er „Twitters Plattformregelungen, deren abrupte Änderungen und willkürliche Anwendung zur Kenntnis genommen“, stellt Giegold in seinem Schreiben an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und Binnenmarktkommissar Thierry Breton fest. Angesichts dessen sei „eine energische Durchsetzung der bestehenden und zukünftig geltenden Regeln“ notwendig.

Der Grünen-Politiker sieht das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA), als Hebel, um den Druck auf Twitter zu erhöhen. Der DMA, dem die EU-Staaten im Juli zugestimmt hatten, soll vor allem die Marktmacht von Tech-Giganten wie Google und Facebook mit strengeren Regeln beschränken.