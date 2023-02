BSI Deutschlands oberste Cybersicherheitsbehörde bekommt erstmals eine Chefin

Claudia Plattner war zuletzt IT-Generaldirektorin bei der Europäischen Zentralbank. Der genaue Termin für ihren Wechsel soll aber noch nicht feststehen.

Plattner hat an der Technischen Universität Darmstadt und an der Tulane University im US-Bundesstaat Louisiana Mathematik studiert. (Foto: DB Systel) Claudia Plattner

Berlin Die Mathematikerin Claudia Plattner wird neue Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Zuerst hatte „Der Spiegel“ darüber berichtet. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Behörde mit Sitz in Bonn.

Plattner folgt auf Arne Schönbohm. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den langjährigen BSI-Präsidenten im vergangenen Oktober geschasst. Zuvor hatte Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung über Schönbohms Beziehungen zu einem Verein berichtet, der wegen der Verbindungen einiger Mitglieder nach Russland umstritten ist. Schönbohm setzte sich zur Wehr. Inzwischen ist er Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung und zudem zuständig für die Modernisierung der Fortbildungslandschaft.

Plattner war zuletzt Generaldirektorin der IT-Abteilung der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie hatte damit die Verantwortung über die internen IT-Systeme der Notenbank und des Euro-Systems, dem die 19 nationalen Notenbanken angeschlossen sind, zu denen die Bundesbank gehört.