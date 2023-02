BSI-Studie Oberste Cyberbehörde entdeckt gravierende Sicherheitslücken in Onlineshops

Onlineshops sind wegen sensibler Verbraucherdaten ein Ziel von Cyber-Kriminellen. Eine Studie zeigt jetzt: Bei der Datensicherheit gibt es teilweise erhebliche Schwachstellen.

Das BSI warnt vor erheblichen Sicherheitslücken in Software, mit der Händler ihre Onlineshops betreiben. (Foto: imago images/imagebroker) Shopping-Apps auf einem Handy

Berlin Deutschlands oberste Cybersicherheitsbehörde hat in Software-Produkten, mit denen Onlinehändler ihre Webshops erstellen, massive Sicherheitslücken entdeckt. Die Schwachstellen hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Rahmen einer Studie ermittelt, deren Ergebnisse am Montag vorgestellt wurden. Gefunden wurden demnach insgesamt 78 Sicherheitslücken, „teilweise mit gravierenden Auswirkungen auf das IT-Sicherheitsniveau von Daten der Verbraucherinnen und Verbraucher“.

Der Befund ist brisant. Über Onlineshops wird eine Vielzahl sensibler Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern verarbeitet. Neben persönlichen Kontaktdaten handelt es sich dabei nach Angaben des BSI in vielen Fällen auch um Bankverbindungen, Kreditkarten- und weitere Zahlungsdaten. Deshalb stünden Onlineshops längst im Fokus von Cyber-Kriminellen, erklärte die Behörde.