Bündnis bezahlbarer Wohnraum Förderchaos, Rohstoffkrise, hohe Preise: Deutschlands Wohnraum-Problem spitzt sich zu

Vor den Beratungen des Wohnraum-Bündnisses steht Bauministerin Geywitz unter Druck. Das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen ist kaum zu erreichen. Wirtschaft, Länder und Kommunen haben deutliche Forderungen.

In ihrem Koalitionsvertrag hat die Ampel aus SPD, Grünen und FDP versprochen, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, davon 100.000 bezahlbare, öffentlich geförderte Sozialwohnungen. (Foto: dpa) Neubau

Berlin Steigende Energiepreise, Materialengpässe auf Baustellen bei gleichzeitig fehlendem Wohnraum in vielen deutschen Städten. Wie in dieser verzwickten Situation eine Art Aufbruch in der Bau-, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik gelingen kann, darüber berät an diesem Mittwoch erstmals das „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD).

Vor der Bündnis-Spitzenrunde mit rund 50 Teilnehmenden erhöhen Wirtschaft, Länder und Kommunen den Druck auf die Bundespolitik. Die Wohnungswirtschaft warnt vor „allgemeinen Absichtserklärungen“. Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW), Axel Gedaschko, fordert, die enormen Herausforderungen „mit dem gebotenen Nachdruck“ anzupacken. Die Vorsitzende der Bauministerkonferenz, Nicole Razavi (CDU), mahnt: „Wir dürfen uns nicht verzetteln.“

Teilnehmer der Runde sind Vertreter von Ländern und Kommunen, Bau- und Wohnungswirtschaft, privaten Vermietern, Mieterverbänden, Gewerkschaften und Umweltorganisationen. Den Vorsitz der Bündnis-Spitzenrunde übernimmt Geywitz selbst. Das sind die Erwartungen:

Wohnungswirtschaft