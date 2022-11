Bürgergeld-Debatte Arbeit soll sich lohnen – CDU und FDP präsentieren Vorschläge für den Niedriglohnsektor

Union und FDP machen sich für Geringverdiener stark: Wenn mit dem Bürgergeld die Grundsicherung erhöht werde, müsse auch mehr für Menschen mit niedrigem Arbeitseinkommen getan werden.

„Der Leistungsbezug würde im Vergleich zu Beschäftigungen in unteren Einkommensgruppen immer attraktiver“, kritisiert der Deutsche Landkreistag mit Blick auf das geplante Bürgergeld. (Foto: imago images/Ralph Peters) Kellnerin

Berlin Angesichts der geplanten Anhebung der Regelsätze in der staatlichen Grundsicherung werden Forderungen laut, auch mehr für Arbeitnehmer mit geringem Einkommen zu tun. Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU), brachte ein neues Verfahren zur Berechnung des gesetzlichen Mindestlohns ins Spiel. Die FDP dringt auf Steuererleichterungen für Geringverdiener.

Kritik am geplanten Bürgergeld macht sich auch daran fest, dass die Ampel mit großzügigen Regelungen zur Anrechnung von Vermögen oder geringen Anforderungen an die Mitwirkungspflichten von Leistungsbeziehern kaum Anreize setzt, eine Arbeit aufzunehmen und so die Hilfebedürftigkeit zu überwinden. „Der Leistungsbezug würde im Vergleich zu Beschäftigungen in unteren Einkommensgruppen immer attraktiver“, führte der Deutsche Landkreistag am Montag in der Anhörung zum Gesetz an.

Umgekehrt stellt sich für Beschäftigte im Niedriglohnbereich die Frage, warum sie noch arbeiten gehen sollen, wenn sie am Ende trotz Vollzeitjob nur mit aufstockenden Sozialleistungen mehr Geld zur Verfügung haben als Bürgergeld-Empfänger.