Bürgergeld Scharfe Kritik an Heils Plan zur Verlagerung der Zuständigkeit

Um Steuergeld zu sparen, sollen künftig die Beitragszahler Eingliederungsleistungen für junge Bürgergeld-Bezieher bezahlen. Die Jobcenter-Personalräte und die Union üben Kritik

Für die berufliche Eingliederung von jungen Bürgergeld-Beziehern sollen künftig die Arbeitsagenturen zuständig sein. (Foto: dpa) Eingangsbereich eines Jobcenters

Berlin Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will 900 Millionen Euro Steuergeld einsparen, indem er die Beratung und Vermittlung von Bürgergeld-Empfängern aus den Jobcentern in die Arbeitsagenturen verlagert, die unter 25 Jahre alt sind. Doch das Vorhaben stößt auf entschiedenen Widerspruch. „Wirklich arbeitsmarkt- und sozialpolitisch Sinn macht dieser rein haushaltspolitisch motivierte Taschenspielertrick nicht“, heißt es in einem Schreiben der Jobcenter-Personalräte an Heil und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.

Auch aus der Opposition kommt Kritik: „Die Ampel will die Steuerzahler um 900 Millionen Euro jährlich entlasten – dies aber zu Lasten der Beitragszahler“, kritisiert Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU). Die Verlagerung der Zuständigkeit hatte das Bundeskabinett diese Woche mit der Verabschiedung des Entwurfs für den Bundeshaushalt 2024 beschlossen.