Das neue Bürgergeld soll ab Januar 2023 Hartz IV ablösen. Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zur künftigen Regelsatzhöhe, zu Sanktionen oder zur Anrechnung von Vermögen.

Die Regelsätze beim neuen Bürgergeld sollen höher ausfallen als bei Hartz IV. (Foto: imago images/MiS) Geld als Grundsicherung

Berlin Anfang kommenden Jahres soll das neue Bürgergeld das bisherige Hartz-IV-System als unteres soziales Auffangnetz ablösen. Allerdings haben die Länder, in denen die CDU/CSU mitregiert, das Vorhaben im Bundesrat zunächst scheitern lassen. Der Bundestag hatte das Gesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am 10. November mit der Mehrheit der Ampel-Fraktionen verabschiedet. Nun muss der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einen Kompromiss suchen.

Der Arbeitsminister hofft auf ein rasches Vermittlungsverfahren, damit zentrale Teile des Gesetzes wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten können. Seine Hand zum Kompromiss sei ausgestreckt, betonte er in seiner Rede in der Länderkammer. Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zur Reform.

Werden die Regelsätze beim neuen Bürgergeld höher ausfallen als bei Hartz IV?

