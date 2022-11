Bürgergeld Weg für Reform in Deutschland ist frei – Kompromisse in Streitfragen

Die Ampelparteien und die Union haben ihren Streit über Details beim geplanten Bürgergeld beigelegt. Nun gibt es einen Durchbruch in der Debatte um die Reform.

Die Länder mit Unionsbeteiligung hatten das von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eingebrachte Gesetz im Bundesrat gestoppt. (Foto: dpa) Bürgergeld

Berlin Die Koalitionsparteien und die Union haben den Weg für das geplante Bürgergeld frei gemacht. Beide Seiten erzielten in den Streitfragen zu der geplanten Sozialreform eine Einigung. „Es ist ein tragfähiger Kompromiss“, erklärte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, am Dienstag. Der Vermittlungsausschuss wird am heutigen Mittwoch darüber beraten.

Nach Informationen aus Koalitionskreisen soll die umstrittene sogenannte Karenzzeit von zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt werden. In dieser Zeit müssen Bürgergeldempfänger ihr Privatvermögen in einem bestimmten Umfang nicht antasten. Die Karenzzeit betrifft auch Anlagen zur Altersvorsorge oder Immobilien bis zu einer bestimmten Größe.

Das sogenannte Schonvermögen, dessen Höhe ein Hauptkritikpunkt der Union war, wird reduziert. Statt der ursprünglich geplanten 60.000 Euro für den Antragsteller sollen jetzt in der Karenzzeit von einem Jahr 40.000 Euro nicht angetastet werden. Für jede weitere Person im Haushalt sind es 15.000 statt 30.000 Euro.

Bürgergeld: Ampel einigt sich auf Kompromisse