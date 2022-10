Bürokratie EU-Kommission legt ihr Programm für 2023 vor – scharfe Kritik von Union und FDP

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte versprochen, den Mittelstand zu entlasten. Nun plant ihre Behörde Dutzende neue Gesetze.

Die EU-Kommissionspräsidentin plant neue Belastungen für Unternehmen. (Foto: REUTERS) Ursula von der Leyen

Brüssel Trotz der drohenden Wirtschaftskrise in Europa plant die EU-Kommission neue Belastungen für Unternehmen. In ihrem Arbeitsprogramm für 2023, welches die Behörde am Dienstag vorstellt, kündigt sie 43 neue Initiativen an. Das sind elf mehr als im vergangenen Jahr.

Damit ignoriert die Kommission Forderungen nach einem Aufschub für neue Gesetze, solange die Krise andauert. Der Entwurf, der dem Handelsblatt vorliegt, sieht unter anderem eine lange geplante Revision der Chemikalienrichtlinie Reach, ein neues Strommarktdesign und Initiativen zur Abfallreduzierung sowie Emissionssenkungen vor.

Auch will die Behörde angesichts der gestiegenen finanziellen Belastungen infolge des Ukrainekriegs prüfen, ob der EU-Haushalt noch angemessen ist oder vergrößert werden muss. Des Weiteren werden neue Tierschutzgesetze sowie eine Regulierung für den Hochgeschwindigkeitszug Hyperloop von Tesla-Chef Elon Musk angepeilt.