Bund und Länder Steuereinnahmen steigen im Juli leicht – Wirtschaft stagniert

Darauf ausgewirkt haben sich Maßnahmen der Bundesregierung, um die höheren Energiekosten auszugleichen. Die konjunkturelle Entwicklung wird durch den Russlandkrieg deutlich belastet.

Viele Verbraucher gehen aktuell weniger Einkaufen. (Foto: dpa) Supermarkt

Berlin Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern legten im Vergleich zum Vorjahr minimal um 0,3 Prozent auf 60 Milliarden Euro zu, wie das Bundesfinanzministerium am Freitag in seinem Monatsbericht mitteilte.

Grund für den im Vergleich zu den Vormonaten geringen Anstieg waren demnach vor allem zwei der Maßnahmen, die die Bundesregierung zur Abmilderung der höheren Energiekosten beschlossen hatte. So sei im Juli der Kinderbonus 2022 von 100 Euro ausgezahlt worden. Zudem hätten sich bei vielen Arbeitnehmern die Erhöhung des Grundfreibetrags sowie des Arbeitnehmer-Pauschbetrags - jeweils rückwirkend seit Jahresbeginn 2022 - entlastend bemerkbar gemacht.

„Im Ergebnis kam es zu einem deutlichen Rückgang im Lohnsteueraufkommen im Vorjahresvergleich.“ Hier gab es ein Minus von neun Prozent. Ein kräftiges Plus von fast 88 Prozent binnen Jahresfrist gab sich dagegen bei den sogenannten nicht veranlagten Steuern vom Ertrag. Dies liege am beträchtlichen Anstieg der Dividendenausschüttungen in diesem Jahr im Vergleich zu 2021.

Während die Bundessteuern im Juli um 0,8 Prozent zulegten, sanken die Einnahmen aus den Ländersteuern um 16,7 Prozent. In den ersten sieben Monaten des Jahres kletterte das Steueraufkommen insgesamt um 14,9 Prozent auf 468 Milliarden Euro.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Nach einem überraschend guten Start ins Jahr mit 0,8 Prozent Wachstum stagnierte die deutsche Wirtschaft im Frühjahr nur. „Der Ausblick auf die weitere Entwicklung ist derzeit spürbar eingetrübt“, erklärte das Ministerium. Die deutlich geringeren Gaslieferungen aus Russland, die anhaltend hohen Preissteigerungen für Energie und zunehmend auch andere Güter belasteten die konjunkturelle Entwicklung erheblich. Die meisten Verbraucher in Deutschland haben einer Umfrage zufolge zudem ihr Kaufverhalten an steigende Preise angepasst: Sieben von zehn Befragten (70 Prozent) geben im aktuellen „DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin“ an, bereits jetzt weniger Energie zu verbrauchen, um Kosten zu senken – nochmals mehr als bereits im April dieses Jahres (64 Prozent). Fast die Hälfte kauft im Alltag weniger ein (47 Prozent). Noch etwas höher (50 Prozent) ist der Anteil derer, die im Freizeitbereich sparsamer sind und beispielsweise seltener Restaurants, Kinos und Freizeiteinrichtungen besuchen. 43 Prozent der Bundesbürger sagen, dass sie sich in diesem Jahr bei Urlaubsreisen einschränken. Einschränkungen bei Ausgaben machen sich vor allem bei weniger finanzstarken Haushalten bemerkbar. Rund zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten mit eher niedrigem Einkommen (Haushaltseinkommen bis 1500 Euro monatlich) geben an, im Alltag weniger einzukaufen, seltener Restaurants, Kinos und Freizeiteinrichtungen zu besuchen (67 Prozent) und sich bei Urlaubsreisen in diesem Jahr einzuschränken (59 Prozent). Im Vergleich dazu macht das etwa die Hälfte der Befragten aus Haushalten mit mittlerem Einkommen (Haushaltseinkommen 1500 bis 3500 Euro monatlich). Bei der Senkung des Energieverbrauchs gibt es dagegen keine großen Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen. Zudem bremsten die länger als erwartet andauernden Lieferkettenstörungen, auch im Zusammenhang mit der Null-Covid-Politik Chinas, erklärte das Bundesfinanzministerium. Die weitere Entwicklung bleibe von hoher Unsicherheit geprägt. Die Regierung werde voraussichtlich am 12. Oktober eine neue Konjunkturprognose vorlegen. Mehr: Ein unangenehmer Anruf für Olaf Scholz – Israelische Zeitung: Der Kanzler hat „kläglich versagt“