Bundesamt Wenig Mittel, große Aufgabe: Dieser Mann soll die Deutschen vor Katastrophen schützen

Ralph Tiesler wird neuer oberster Bevölkerungsschützer. Der bisherige Direktor des Bundesinstituts für Sportwissenschaft steht vor großen Problemen der Behörde.

Als oberster Katastrophenschützer muss Tiesler nun die Neuaufstellung und Stärkung des Bevölkerungsschutzes organisieren. (Foto: dpa) Katastrophenmeldung per App

Berlin Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) bekommt einen neuen Chef: Ralph Tiesler soll Präsident der Bonner Behörde werden. „Wir müssen unser Land krisenfester machen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Bei Tiesler als einem „sehr erfahrenen Krisenmanager und Katastrophenschützer“ liege diese Aufgabe in guten Händen.

Der 62-Jährige sprach von einer „verantwortungsvolle Aufgabe“, die er von Armin Schuster (CDU) übernehme, der in Sachsen neuer Innenminister geworden ist. In einer Zeit, die große Anforderungen an das Bundesamt stelle, biete sich aber auch die Chance, „den Bevölkerungsschutz aktiv zu gestalten und zu verbessern“, sagte Tiesler.

Die Behörde ist auf den Schutz der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall ausgerichtet. Außerdem kann das BBK die für den Katastrophenschutz in Friedenszeiten zuständigen Länder unterstützen.