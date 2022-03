Bundesarbeitsministerium Renten steigen in diesem Sommer um bis zu 6,12 Prozent

Die Renten sollen zum 1. Juli um 5,35 Prozent in Westdeutschland und um 6,12 Prozent in Ostdeutschland steigen. Die Rentenanpassung fällt damit kräftig aus.

Die Rentner in Deutschland können sich im laufenden Jahr auf eine kräftige Anhebung ihrer Altersbezüge freuen. Die Renten sollen zum 1. Juli um 5,35 Prozent in Westdeutschland und um 6,12 Prozent in Ostdeutschland steigen. Das teilte das Bundesarbeitsministerium am Dienstag in Berlin mit. Das Nachrichtenportal „The Pioneer“ hatte zuerst darüber berichtet.

Die Anpassung sei „eine gute Nachricht für die Menschen, die durch ihre Arbeit jahrelang den Laden am Laufen gehalten haben“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). „Gerade angesichts der aktuellen Herausforderungen – sei es durch steigende Preise oder die internationale Krisenlage – ist es wichtig, zu sehen, dass unser Rentensystem funktioniert.“

Die Rentenanpassung fällt kräftig aus, obwohl die Bundesregierung – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – die geplante Wiedereinsetzung des sogenannten Nachholfaktors bereits berücksichtigt hat.