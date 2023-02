Bundesdisziplinarrecht Faeser macht gegen extremistische Beamte mobil

Bisher dauert es oft Jahre, bis Extremisten aus dem öffentlichen Dienst entlassen sind. Bundesinnenministerin Faeser ändert das nun.

Faeser hatte angesichts der jüngsten Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen mutmaßliche Verschwörer aus der Reichsbürger-Szene Änderungen im Disziplinarrecht angekündigt. (Foto: dpa) Nancy Faeser (SPD)

Berlin Extremistische Beamtinnen und Beamte in der Bundesverwaltung sollen künftig schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden können. Dieses Ziel verfolgt ein Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der an diesem Mittwoch von der Bundesregierung gebilligt werden soll.

Bisher dauerten Disziplinarverfahren zur Beendigung eines Beamtenverhältnisses im Durchschnitt knapp vier Jahre, heißt es in dem Entwurf, der dem Handelsblatt vorliegt. „Dies ist insbesondere bei extremistischen Verfehlungen, die das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Integrität der Verwaltung in besonderer Weise beeinträchtigen, schwer vermittelbar.“

Nicht hinzunehmen sei zudem, dass die betroffenen Beamten „während des gesamten Disziplinarverfahrens weiterhin einen beträchtlichen Teil ihrer Bezüge erhalten“.