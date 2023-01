Bundesfinanzhof Streit um Solidaritätszuschlag könnte vor dem Bundesverfassungsgericht landen

Ist der Soli noch verfassungsgemäß? Mit dieser Frage befasste sich an diesem Dienstag der Bundesfinanzhof. Der Termin für das Urteil steht schon fest.

Die Kläger Margarete und Andreas Berberich stehen im Verhandlungssaal des Bundesfinanzhof. Hält der Oberste Gerichtshof des Bundes

für Steuern und Zölle den Soli für verfassungswidrig, wird das Verfahren dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. (Foto: dpa) Bundesfinanzhof verhandelt über den Solidaritätszuschlag

München, Berlin Nur gut eine Stunde dauerte die mündliche Verhandlung vor dem Bundesfinanzhof (BFH) in München an diesem Dienstag: Der IX. Senat prüfte, ob die ab 2020 fortgeltende Erhebung des Solidaritätszuschlags verfassungswidrig sei. Eine Tendenz ließen die Richter dabei nicht erkennen.

Am Ende stand immerhin ein Beschluss, den BFH-Präsident Hans-Josef Thesling vortrug: Die Entscheidung im Soli-Verfahren (Aktenzeichen IX R 15/20) wird am 30. Januar verkündet. Dann steht fest, ob die Klage dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorgelegt wird.

Der BFH verhandelte eine Musterklage vom Bund der Steuerzahler (BdSt). Mithilfe des Verbands klagt ein Ehepaar aus Bayern gegen den Solidaritätszuschlag. Der Rechtsstreit läuft seit mittlerweile drei Jahren. Das Finanzgericht Nürnberg hatte die Klage zwar in erster Instanz abgewiesen (Aktenzeichen 3 K 1098/19), doch wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache eine Revision zum BFH zugelassen.