Bundesfinanzministerium Christian Lindner baut Führungsebene seines Ministeriums um

Berlin Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) besetzt Schlüsselpositionen in seinem Ressort neu. Er wolle die Aufstellung des Ministeriums „stärker auf unsere politischen Vorhaben fokussieren und der Organisation eine langfristige strategische Perspektive geben“, heißt es in einer internen Mail des Ministers an die Mitarbeiter.

In dem Schreiben kündigt Lindner die Auswechslung von drei Abteilungsleitern an. Rolf Möhlenbrock, der mehr als vier Jahre die Steuerabteilung leitete, wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Seinen Posten übernimmt Nils Weith, der bisher das Steuerreferat im Bundeswirtschaftsministerium leitete.

Weith gilt als liberal, er arbeitete von 2011 bis 2013 als finanzpolitischer Referent in der FDP-Bundestagsfraktion. Vorgänger Möhlenbrock war im Herbst 2018 vom früheren Finanzminister und heutigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) befördert worden. Er hat mehr als 20 Jahre in der Steuerabteilung des Finanzministeriums gearbeitet.

