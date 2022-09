Bundeshaushalt 2023 Zu wenig Geld für Zukunftsprojekte – Wirtschaft ist unzufrieden mit neuem Finanzplan

Die Bundesregierung gibt viel Geld für Entlastungspakete aus, dafür fehlt es an anderer Stelle, etwa bei der Infrastruktur oder der Digitalisierung.

Der Haushaltsplan für 2023 wurde am Dienstag im Bundestag diskutiert. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Staatsminister Florian Toncar (FDP) vertritt den Finanzminister

Berlin Am Dienstag hat das Bundesfinanzministerium im Bundestag den Haushaltsplan für 2023 vorgestellt. Der parlamentarische Staatssekretär Florian Toncar (FDP), der Finanzminister Christian Lindner (FDP) vertrat, nannte den Entwurf „ein beachtliches Paket“.

Mit dem neuen Haushalt gelingt Bundesfinanzminister Lindner nach eigener Wahrnehmung ein großer Wurf. Der Etat entlaste die Bürger in Zeiten hoher Inflation, sorge für Zukunftsinvestitionen und halte dennoch erstmals seit Ausbruch der Coronapandemie die Schuldenbremse wieder ein.

Opposition und Wirtschaft sehen das allerdings anders. Während die Wirtschaftsverbände etwa kritisieren, Investitionen insbesondere in Verkehr und die Digitalisierung kämen viel zu kurz, hält die Opposition die Entlastungen für einen Bluff. So findet Mathias Middelberg, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, die Regierung gebe das Geld aus, das sie vorher der Bevölkerung aus der Tasche genommen habe, etwa an der Tankstelle: „Das ist linke Tasche, rechte Tasche.“