Bundeshaushalt Arbeitsminister Heil stellt Schuldenbremse bei massiver Rezession in Frage

Finanzminister Lindner will die Schuldenbremse ab 2023 wieder einhalten. Sein Kabinettskollege weist hingegen auf Ausnahmen bei Wirtschaftskrisen hin.

Der SPD-Politiker fordert, die Rückkehr zur Schuldenbremse zu reevaluieren. (Foto: Reuters) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

Berlin Für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) steht die geplante Rückkehr zur Schuldenbremse ab 2023 unter dem Vorbehalt der wirtschaftlichen Lage. „Wenn wir in eine massive Rezession schlittern, muss man die Frage, ob die Schuldenbremse einzuhalten ist, in der Koalition neu bewerten“, sagte Heil der OM-Mediengruppe (Samstag).

Bisher gingen die Planungen für den Bundeshaushalt für 2023 davon aus, dass die Schuldenbremse eingehalten werde. Das Grundgesetz sehe aber Ausnahmen für Katastrophenfälle und Wirtschaftskrisen vor.

„Wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Ich nenne hier das Stichwort russisches Gasembargo“, sagte Heil. In dem Fall könne eine Situation entstehen, „in der man das neu diskutieren muss“.

Lindner hält an Schuldenbremse fest

Nach drei Ausnahmejahren wegen der Corona-Pandemie soll im Bundeshaushalt 2023 wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse eingehalten werden. Diese sieht nur eine geringe Nettokreditaufnahme vor.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Finanzminister Christian Lindner (FDP) bekräftigte hingegen, dass der Bund 2023 die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder einhalten soll. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag) sagte er: „Solide Staatsfinanzen, keine Politik auf Pump und reduzierte Staatsausgaben helfen bei der Bekämpfung der Inflation. Wir können uns immer mehr Schulden angesichts der Kosten für die Zinsen auch nicht mehr leisten.“

Mehr: Schwesig fordert wegen hoher Energiepreise mehr Entlastung für Rentner